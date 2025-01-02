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Глава Міненерго розповів, коли Україна припинить експорт електроенергії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Глава Міненерго розповів, коли Україна припинить експорт електроенергії
За словами Галущенка, експорт електроенергії можливий лише в періоди профіциту
фото з відкритих джерел

У ніч на 2 січня 2025 року Україна експортувала електроенергію для покриття дефіциту в енергосистемі Молдови

Експорт надлишків електроенергії можливий лише і виключно за відсутності дефіциту і будь-яких обмежень всередині країни. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«За наявності у нас дефіциту, навіть 1 кВт, – жодного кіловата на експорт не буде направлено. Тобто за наявності дефіциту, що було наслідком російських ударів по енергетиці, про експорт електроенергії з України навіть не може бути мови», – зазначив міністр.

За словами Галущенка, експорт можливий лише в періоди профіциту, який може виникати в години мінімального споживання. У години пікового споживання для забезпечення потреб українських споживачів Україна імпортує додаткову електроенергію із сусідніх країн ЄС.

Нагадаємо, в Україні сумарна потужність генеруючих установок розподіленої газової генерації, підключених на 31 грудня 2024 року, склала 967 МВт. Зокрема, з них 835 МВт введено в експлуатацію.

Зазначимо, Польща може наростити імпорт електроенергії до України завдяки перерозподілу пропускної здатності серед інших країн ЄС. Зараз максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії з країн ЄС в Україну та Молдову становить загалом 2100 МВт. З боку ЄС ця спроможність розподілена між чотирма сусідніми з Україною країнами Євросоюзу – Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною.

Як повідомлялося, у Придністров'ї, окупованому Росією регіоні Молдови, відключили опалення та гарячу воду. Це сталося після припинення транзиту територією України та відмови Москви постачати газ за іншими маршрутами.

Згодом стало відомо, що Україна в ніч на 2 січня 2025 року експортувала електроенергію для покриття дефіциту в енергосистемі сусідньої Молдови.

До слова, Кабінет міністрів спрямував на посилення захисту енергосистеми від обстрілів понад 10 млрд грн.

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Теги: Молдова Герман Галущенко Міненерго

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