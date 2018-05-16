У РФ будуть карати за виконання антиросійських санкцій

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Законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність за виконання антиросійських санкцій, наразі активно обговорюється

Голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін в четвер може поставити питання про доопрацювання законопроекту, що передбачає кримінальну відповідальність за виконання антиросійських санкцій.

Про це «Тасс» повідомив в середу глава Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП) Олександр Шохін за підсумками обговорення даного питання зі спікером нижньої палати парламенту.

«У мене була розмова з головою Державної думи В'ячеславом Володіним. Він завтра на раді Державної думи може поставити питання про схему подальшої роботи над цим законопроектом», - сказав Шохін.

За його словами, схема доопрацювання може бути аналогічна тій, по якій коректувався законопроект, який надає право президенту і уряду вводити відповідні санкції.

Глава профільного комітету з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков також підтвердив звернення Російського союзу промисловців і підприємців.

«Я підтверджую, що консультації зараз активно ведуться. Не виключаю, що завтра під час розгляду порядку денного цей законопроект може бути перенесений на більш пізній термін», - сказав Крашенінніков.

Він додав, що є ймовірність проведення широкого обговорення поправок до документа перед винесенням його на основне читання.

Нагадаємо, 15 травня депутати Держдуми проголосували за санкції проти США.

Як повідомляв «Главком», цього тижня Рада Євросоюзу також запровадила санкції проти п’яти осіб, відповідальних за незаконне проведення виборів президента РФ на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя.