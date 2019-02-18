У РФ погрожують міністру оборони Британії



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На думку міністра Британії, погрози РФ нікого не вражають

Голова міжнародного комітету ради федерації РФ заявив, що русофобія небезпечна для здоров'я

Голова міжнародного комітету ради федерації РФ Костянтин Косачов пригрозив міністру оборони Британії Гевіну Вільямсону через плани збільшити військову присутність в Арктиці, що русофобія небезпечна для здоров'я. Про це він написав у виданні Российская газета.

Косачов зазначив, що заява міністра оборони вписується в нинішню логіку НАТО, відповідає суто британським мотивам, в тому числі, бажанню відвернути увагу від проблем з Brexit і особистості самого Вільямсона.

На думку міністра Британії, погрози РФ нікого не вражають.

Косачов у свою чергу нагадав британському міністрові, що його американського колегу – першого міністра оборони США Джеймса Форрестола у 1949 році відправили в клініку у зв'язку з психічною кризою. «Як пишуть, під час хвороби Форрестол повторював: «Росіяни йдуть, росіяни йдуть. Вони скрізь. Я бачив російських солдатів».

Як повідомлялося, Вільямсон заявив, що Велика Британія посилить присутність своїх сил в Арктиці для захисту північного флангу НАТО від Росії.