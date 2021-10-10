У Римі стались масштабні сутички на акції проти Covid-паспортів (фото)

Не зважаючи на протести у Римі, уряд продовжить кампанію вакцинації проти COVID-19

Внаслідок сутичок постраждали 38 співробітників поліції

У Римі під час акції проти вимоги ковід-сертифікатів відбулися сутички між демонстрантами та поліцією. Правоохоронці навіть застосували до учасників акції водомети та сльозогінний газ. Затримали 12 осіб. Про це повідомляє ANSA.

Серед затриманих – представники крайнього правого руху Forza Nuova. Як повідомили у штабі поліції, внаслідок сутичок постраждали 38 співробітників поліції. Під час профілактичних заходів встановили особи 600 демонстрантів.

Сутички на площі П’яцца-дель-Пополо у Римі, що зібралась ввечері у суботу, тривали кілька годин.

Прем'єр-міністр Маріо Драгі засуджує насильство, що сталося в різних італійських містах. «Право висловлювати свої думки ніколи не може переродитися в акти агресії та залякування», – заявив Маріо Драгі. Не зважаючи на акцію протесту, уряд продовжить кампанію вакцинації проти COVID-19. Прем'єр-міністр дякує мільйонам італійців, які вже проявили громадянську відповідальність і зробили щеплення.

Нагадаємо, на початку жовтня у Румунії відбулися протести проти нових Covid-обмежень.Тисячі людей вийшли на вулиці столиці країни з вимогами зняти обмеження.