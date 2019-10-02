У роботі Twitter стався збій
Проблеми почалися об 11.00 за Києвом
Найбільше від збою «постраждали» користувачі в Японії, Парижі, Лондоні, Берліні й Варшаві
У роботі соцмережі Twitter стався збій.
Про це повідомляє портал Downdetector.
Зазначається, що проблеми почалися об 11.00 за Києвом.
Користувачі найбільше скаржилися на проблеми з роботою сайту соцмережі, а також фунціонування додатків Twittter на iPhone, iPad та на операційній системі Android.
Найбільше від збою «постраждали» користувачі в Японії, Парижі, Лондоні, Берліні й Варшаві.
Як повідомлялося, минулого тижня в роботі Twitter був також зафіксований збій.