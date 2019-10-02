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    У світі

    У роботі Twitter стався збій

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    Проблеми почалися об 11.00 за Києвом - У роботі Twitter стався збій
    Проблеми почалися об 11.00 за Києвом

    Найбільше від збою «постраждали» користувачі в Японії, Парижі, Лондоні, Берліні й Варшаві

    У роботі соцмережі Twitter стався збій.

    Про це повідомляє портал Downdetector.

    Зазначається, що проблеми почалися об 11.00 за Києвом.

    Користувачі найбільше скаржилися на проблеми з роботою сайту соцмережі, а також фунціонування додатків Twittter на iPhone, iPad та на операційній системі Android.

    Найбільше від збою «постраждали» користувачі в Японії, Парижі, Лондоні, Берліні й Варшаві.

    Як повідомлялося, минулого тижня в роботі Twitter був також зафіксований збій.

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