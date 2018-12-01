У Росії готуються перейменувати найвідоміші московські аеропорти



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Аеропорти «Шереметьєво» і «Домодєдово» невдовзі отримають нові назви Фото: shpls.org

Аеропорти «Шереметьєво» і «Домодєдово» невдовзі отримають нові назви

В ефірі російського телебачення 4 грудня оголосять результати голосування в конкурсі назв для російських аеропортів. Про це повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

На сайті організаторів конкурсу повідомляється, що лідером при виборі імені для московського аеропорту «Шереметьєво» став «Пушкін», для «Домодєдово» - «Ломоносов». У голосуванні для петербурзького аеропорту «Пулково» лідирує «Петро I».

Між тим в Омську так і не включили до шорт-листа конкурсу лідера групи «Гражданская оборона» Єгора Лєтова - там в голосуванні перемагає військовий інженер, Герой СРСР Дмитро Карбишев.