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    У світі

    У Росії готуються перейменувати найвідоміші московські аеропорти

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    Аеропорти &laquo;Шереметьєво&raquo; і &laquo;Домодєдово&raquo; невдовзі отримають нові назви - У Росії готуються перейменувати найвідоміші московські аеропорти
    Аеропорти «Шереметьєво» і «Домодєдово» невдовзі отримають нові назви
    Фото: shpls.org

    Аеропорти «Шереметьєво» і «Домодєдово» невдовзі отримають нові назви

    В ефірі російського телебачення 4 грудня оголосять результати голосування в конкурсі назв для російських аеропортів. Про це повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

    На сайті організаторів конкурсу повідомляється, що лідером при виборі імені для московського аеропорту «Шереметьєво» став «Пушкін», для «Домодєдово» - «Ломоносов». У голосуванні для петербурзького аеропорту «Пулково» лідирує «Петро I».

    Між тим в Омську так і не включили до шорт-листа конкурсу лідера групи «Гражданская оборона» Єгора Лєтова - там в голосуванні перемагає військовий інженер, Герой СРСР Дмитро Карбишев.

    телебачення СРСР
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