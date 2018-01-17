У Росії невідомі підпалили офіс правозахисників

У кавказькому регіоні Росії це вже друга з початку року акція, спрямована проти правозахисної організації «Меморіал»

В ніч на середу, 17 січня, невідомі особи в масках підпалили офіс правозахисної організації «Меморіал» у місті Назрань, столиці російського регіону Інгушетії. Про це повідомляє видання «Новая газета». На відео з будівлі можна побачити, як дві особи приставляють драбину до даху й лізуть нею на другий поверх із



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Офіс «Меморіалу» після пожежі

У кавказькому регіоні Росії це вже друга з початку року акція, спрямована проти правозахисної організації «Меморіал»

В ніч на середу, 17 січня, невідомі особи в масках підпалили офіс правозахисної організації «Меморіал» у місті Назрань, столиці російського регіону Інгушетії. Про це повідомляє видання «Новая газета».

На відео з будівлі можна побачити, як дві особи приставляють драбину до даху й лізуть нею на другий поверх із каністрою. У кабінеті керівника організації Тимура Акієва знайдена розплавлена пластикова пляшка з запахом гасу.

На запису також видно, як зловмисник намагаються зламати одну з відеокамер, установлених на будівлі.

У кавказькому регіоні Росії це вже друга з початку року акція, спрямована проти правозахисної організації «Меморіал». 9 січня 2018 року в Чечні затримали голову місцевого відділення «Меморіалу» Оюба Тітієва. Його звинувачують у зберіганні 180 грамів марихуани.

60-річний Тітієв провину заперечує і стверджує, що йому підкинули наркотики. Він вважає, що переслідування пов’язане з його правозахисною діяльністю.

11 січня правозахисні організації Норвезький Гельсінський комітет, Human Rights Watch, Amnesty International, FIDH і Всесвітня організація проти тортур виступили зі спільною заявою. Вони вимагають від влади Росії звільнити Оюба Тітієва.