Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українська розвідка викрила нову тактику російської пропаганди

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Українська розвідка викрила нову тактику російської пропаганди
Російські джерела нещодавно поширили таке відео із села Андріївка-Клевцове, заявляючи про його «захоплення»
фото: скріншот з відео

Російська пропаганда створює фейкові «перемоги»: Україна показала реальну ситуацію на фронті

Російська пропаганда активно застосовує нову тактику поширення дезінформації – створення постановочних «захоплень» населених пунктів для ілюзії успіхів на фронті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки України.

Як зазначають у розвідці, для цього ворог направляє невеликі групи з російськими прапорами в обхід українських позицій. Частині таких груп вдається проникнути в окремі населені пункти, щоб зняти короткі відео, які потім використовують у «переможних» звітах для кремлівського керівництва та для тиску на українське суспільство через медіа.

Російські джерела нещодавно поширили таке відео із села Андріївка-Клевцове, заявляючи про його «захоплення». Однак у відповідь на цю дезінформацію Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало власне відео.

На ролику бійці «Російського Добровольчого Корпусу» у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України разом із воїнами 5-ї окремої важкої механізованої бригади демонструють реальний стан справ у селищі, тим самим спростовуючи заяву російської пропаганди.

Нагадаємо, через зростання дефіциту федерального бюджету та поглиблення фінансових проблем у регіонах Росія змушена економити на виплатах для новобранців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, відразу в кількох суб’єктах Російської Федерації різко скоротили місцеві одноразові виплати тим, хто підписує контракт з окупаційною армією.

Читайте також:

Теги: ГУР війна росія фейк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі відзначається постійний ворожий тиск на усіх напрямках зони відповідальності ОСУВ «Дніпро»
Зупинили просування росіян. ЗСУ відзвітували про ситуацію на Покровському напрямку
14 серпня, 21:35
Додому повернулись 84 українців з полону
Україна повернула 84 громадян: Зеленський розкрив деталі обміну полоненими (фото)
14 серпня, 15:05
Офіційні особи США неодноразово заявляли, що Путін пропонував вивести війська із Запорізької та Херсонської областей в обмін на решту Донецької області
ISW: Точні умови пропозиції Путіна залишаються незрозумілими
13 серпня, 06:52
У лікарні помер чоловік, який отримав поранення 31 липня
Атака на Київ 31 липня: кількість жерт зросла
6 серпня, 10:11
Окупанти вдарили по Біленьківській виправній колонії №99
Удар РФ по колонії на Запоріжжі. Омбудсмен терміново звернувся до влади
29 липня, 19:22
Галузні був вихованцем омського боксу
ЗСУ знищили російського окупанта, який був майстром спорту з боксу
27 липня, 11:36
Харькова (четверта ліворуч) відмовилася робити світлину з російським військовим та залишила подіум
Харькова відмовилася робити фото з російським військовим після перемоги на чемпіонаті світу
23 липня, 21:33
На Запоріжжі побудовано першу антидронову дорогу довжиною 6,5 км
На Запоріжжі побудовано першу антидронову дорогу довжиною 6,5 км
23 липня, 17:30
Журналіст Буткевич, через якого розгорівся скандал в соцмережах, показав знакове фото
Журналіст Буткевич, через якого розгорівся скандал в соцмережах, показав знакове фото
16 липня, 13:59

Події в Україні

Українська розвідка викрила нову тактику російської пропаганди
Українська розвідка викрила нову тактику російської пропаганди
Британська розвідка назвала дату, коли Росія зможе захопити чотири українські області
Британська розвідка назвала дату, коли Росія зможе захопити чотири українські області
Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2025 року
Втрати ворога станом на 16 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 16 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Український снайпер встановив світовий рекорд, влучивши в окупантів з 4000 метрів
Український снайпер встановив світовий рекорд, влучивши в окупантів з 4000 метрів
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2025
2583
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
2463
Переговори Трампа та Путіна: головні тези
2447
Лише два слова: Трамп зробив незвичний прогноз перед зустріччю із Путіним
2347
Переговори Путіна і Трампа завершилися: перші деталі

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Вчора, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua