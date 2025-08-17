Віткофф розповів про домовленості Трампа та Путіна на Алясці

РФ не нападатиме на будь-яку іншу територію в Україні або деінде в Європі, у межах потенційної мирної угоди

Під час зустрічі на Алясці 15 серпня російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп домовилися про «надійні гарантії безпеки» для України, зокрема про захист за аналогом статті 5 НАТО. Як інформує «Главком», про це повідомив спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф в ефірі CNN.

«Ми домовилися про надійні гарантії безпеки, які я б назвав такими, що змінюють правила гри», – сказав Віткофф.

За його словами, йдеться про захист з боку США за аналогом 5 статті статуту НАТО.

Він додав, що Путін також погодився на «законодавче закріплення» з боку РФ про те, що вона не нападатиме на будь-яку іншу територію в Україні або деінде в Європі, у межах потенційної мирної угоди.

Крім того, за словами Віткоффа, Путін «пішов на деякі поступки» щодо п’яти регіонів України. Це питання американська сторона обговорить під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі 18 серпня. Як пише CNN, Віткофф не назвав конкретних деталей, але зазначив, що Кремль тепер розглядає «обмін територіями» на поточних лініях фронту, а не на адміністративних кордонах «принаймні деяких з п’яти регіонів».

Раніше видання Bloomberg писало, Трамп у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що позиція Путіна щодо територій залишилася незмінною. Так, за словами співрозмовників видання, Путін усе ще хоче, аби Україна поступилася контролем над усім Донбасом на сході України. Водночас сам Трамп підкреслив: щодо питання територій рішення повинен ухвалювати Київ.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Крім того, Путін вимагає від України гарантій для російської мови та церкви.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розповів, як ставиться до пропозиції заморозити війну по лінії фронту.