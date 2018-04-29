У Росії педагоги інтернату, яких звинуватили у ґвалтуванні дітей, пройшли курси підвищення кваліфікації

Співробітники російського інтернату повернулись на роботу після скандалу зі зґвалтуваннями вихованців

Співробітники Лазурненської школи-інтернату для дітей-сиріт Челябінської області Росії, що на початку 2018 року потрапила в центр скандалу зі зґвалтуваннями вихованців, залишилися на своїх посадах і пройшли курс підвищення кваліфікації за програмою «Жорстоке поводження з дітьми: діагностика, корекція і профілактика». Про це йдеться у



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Лазурненська школа-інтернат для дітей-сиріт Челябінської області Росії

Співробітники російського інтернату повернулись на роботу після скандалу зі зґвалтуваннями вихованців

Співробітники Лазурненської школи-інтернату для дітей-сиріт Челябінської області Росії, що на початку 2018 року потрапила в центр скандалу зі зґвалтуваннями вихованців, залишилися на своїх посадах і пройшли курс підвищення кваліфікації за програмою «Жорстоке поводження з дітьми: діагностика, корекція і профілактика».

Про це йдеться у документі російського міністерства освіти та науки, який є в розпорядженні редакції російського видання «Такі справи». Документ передав благодійний фонд «Волонтери на допомогу дітям-сиротам». Директор фонду Олена Альшанська повідомила про плани відправити до відомства запит з пропозицією змінити законодавство, щоб не допустити подібних ситуацій надалі.

«Була підозра на насильство з боку цих вихователів або ж на їх покривання насильства. Проте вони залишилися на робочих місцях і у вигляді бонусу отримали підвищення кваліфікації, і жоден закон при цьому не порушений», - пояснює Альшанська. У зв'язку з цим фонд пропонує в законодавчому порядку усувати працівників інтернатів з посади навіть при підозрі на насильство до тих пір, поки вони не доведуть протилежне.

Юрист дитячого правозахисного центру «патронує» Світлана Вікторова нагадала, що такі історії, коли система до останнього прикриває «своїх», - буденне явище. У 2012 році в одному з московських інтернатів була аналогічна ситуація, там вихователі били і принижували дітей. В кінцевому підсумку, після безлічі публікацій в ЗМІ і на телебаченні, вдалося домогтися лише звільнення директора і перерозподілу дітей між іншими установами. Рядові співробітники же пішли працювати педагогами в інші місця.

18 квітня міністерство соціальних відносин Челябінської області оголосило про закриття Лазурненського інтернату, але пов'язано це було не зі скандалом, а з аварією, яка обмежила подачу води. Тоді ж з'явилася інформація, що співробітники інтернату будуть звільнені «з дотриманням всіх необхідних процедур згідно з трудовим законодавством».

У лютому Слідчий комітет по Челябінській області РФ порушив кримінальну справу у зв'язку зі зґвалтуваннями сімох неповнолітніх учнів Лазурненської школи-інтернату, окрему справу було заведено відносно співробітників інтернату за фактом халатності. СК вирішив діяти після заяв трьох прийомних сімей, які усиновили дітей з цього інтернату, які детально описали випадки, де беруть участь чотири вихователя і двоє їхніх знайомих чоловіків.

Перший арешт у справі пройшов у відношенні 51-річного місцевого жителя Сергія, який, за словами жертв, регулярно за згодою вихователів вів дітей до прилеглого водоймища і ґвалтував їх. Пізніше підозра впала на одного з 46-річних педагогів, в його відношенні порушили дві кримінальні справи про сексуальне насильство. У березні всі інші педагоги, яких підозрювали в насильстві, повернулися на роботу.