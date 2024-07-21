У Росії п'ять літаків Іл-76 вийшли з ладу через неякісні запчастини – ЗМІ

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти керівників заводу, який поставив неякісні підшипники для Іл-76

Використання неякісних підшипників у складі коліс вивело з ладу та призупинило експлуатацію п'ятьох літаків Іл-76. Про це пишуть росЗМІ.

Головне слідче управління Слідчого комітету Росії порушило кримінальну справу проти керівників Балашихинського ливарно-механічного заводу (БЛМЗ) після того, як завод поставив неякісні підшипники для Іл-76.

Слідство встановило, що з 2017 по 2022 рік БЛМЗ купували та постачали підшипники невідомого походження.

Продукція супроводжувалася підробленими документами, в яких йшлося про те, що деталі купувалися у підприємства «Саратовский подшипниковый завод» та були прийняті військовим представництвом Міноборони РФ.

Видання «Важние истории» повідомило, посилаючись на дані з відкритих джерел, що на кінець 2023 року Міністерство оборони Росії мало загалом 18 літаків Іл-76МД-90А.

Нагадаємо, 12 березня, над російським містом Іваново спалахнув і впав літак. Літак із палаючим двигуном спробував здійснити посадку на аеродромі в Іванівській області.

Згодом російське міноборони підтвердило аварію Іл-76 в Іванівській області під час зльоту для виконання планового польоту. Як зазначається, на борту Іл-76, який зазнав аварії, знаходилися вісім членів екіпажу і семеро пасажирів. Причиною аварії Іл-76 в Іванівській області стала пожежа одного з двигунів під час зльоту літака.