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У США стався вибух на оборонному підприємстві: є поранені

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У США стався вибух на оборонному підприємстві: є поранені
фото ілюстративне

Після інциденту одна людина зникла безвісти

В американському штаті Арканзас стався вибух на оборонному підприємстві, унаслідок чого двоє людей отримали поранення. Про це пише ABC News.

Представник компанії повідомив, що вибух стався на заводі General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в Камдені.

General Dynamicsглобальна аерокосмічна та оборонна компанія. Завод у Камдені займає понад 880 000 квадратних футів виробничих і складських площ і підтримує такі військові програми, як ракети Hellfire і Javelin, а також різні мінометні боєприпаси.

Спочатку компанія назвала це «інцидентом, пов'язаним з піротехнікою», але пізніше підтвердила, що це був вибух.

«Наразі ми працюємо з службами швидкого реагування і можемо підтвердити, що в результаті інциденту щонайменше двоє людей отримали поранення і одна людина зникла безвісти. Ми повністю співпрацюємо з органами влади, які проводять розслідування», – йдеться в заяві представника General Dynamics.

Державний департамент США з надзвичайних ситуацій заявив, що стежить за ситуацією і готовий надати допомогу, але не надав додаткових подробиць.

Нагадаємо, 10 червня, у Свєнтокшиському воєводстві на півдні Польщі в понеділок стався вибух і пожежа на заводі Mesko з виробництва боєприпасів.

До слова, Пентагон відкриває завод з виробництва артилерійських боєприпасів, які постачатимуть в Україну: там планують виробляти близько 30 тис. 155-мм снарядів на місяць. Завод розташований в промисловій зоні недалеко від Далласа і його почали будувати після вторгнення Росії в Україну. Американська оборонна компанія General Dynamics змогла звести завод приблизно через 10 місяців після початку будівництва.

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Теги: вибух США завод

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