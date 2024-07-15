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Орбан представив ЄС план завершення війни в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Орбан представив ЄС план завершення війни в Україні
Політичний директор Орбана вважає, що Угорщина може відігравати «серйозну роль у посередництві врегулювання війни»
фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр письмово поінформував лідерів Європейської Ради про досвід переговорів, першу фазу миротворчої місії та пропозиції Угорщини щодо завершення війни

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ознайомив лідерів Європейського Союзу з результатами його візитів до України, Росії та Китаю, презентувавши «мирний план», який мав би врегулювати війну в Україні. Про це заявив політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан в інтерв'ю газеті Magyar Nemzet.

«Прем'єр-міністр письмово поінформував лідерів Європейської Ради про досвід переговорів, першу фазу миротворчої місії та пропозиції Угорщини. Якщо Європа хоче миру і хоче мати вирішальне слово у врегулюванні війни та припиненні кровопролиття, зміна курсу має бути розроблена і реалізована зараз», – наголосив він.

Балаж Орбан зазначив, що Україна і Росія дуже рішуче налаштовані на боротьбу, і «без зовнішніх посередників, на жаль, на нас чекають дуже грубі руйнування в найближчі місяці».

«Тоді ми почали переговори з потенційними посередниками. Китай і Туреччина віддані миру. Дональд Трамп також відданий миру, тому якщо він знову стане президентом США, він сам досягне миру в короткі терміни. Однак європейці та нинішня американська адміністрація голосують за продовження війни», – стверджує він.

Політичний директор прем'єра підкреслив, що Угорщина може відігравати «серйозну роль у посередництві».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня вперше з 2010 року приїздив до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським, де закликав його «зробити перерву, припинити вогонь і потім почати переговори». Прем’єр приїхав наступного дня після того, як почався піврічний період головування Угорщини в Раді Європейського Союзу.

Після візиту до Києва Орбан вирушив з візитом до Москви. В Україні та ЄС наголосили: він не має жодних повноважень проводити переговори від імені Євросоюзу чи України. У відповідь на критику Орбан і сам визнав, що не має мандата на «мирні переговори», але стверджував, що Будапешт «може бути гарним знаряддям миру» в руках інших. Віктор Орбан виправдав свою неоголошену поїздку до Росії, посилаючись на економічні наслідки війни в Україні для Європейського Союзу.

Після візиту до України та Росії Орбан вирушив до Китаю. Глава Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з Орбаном також казав про «швидке припинення вогню та політичне врегулювання» російсько-української війни, не зазначивши, які поступки з боку України передбачає це «швидке припинення вогню».

Як повідомлялося, Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія не відправлятимуть міністрів на засідання Ради Європейського Союзу під час головування в ній Угорщини, на знак протесту проти переговорів Віктора Орбана з президентом Росії Володимиром Путіним.

До слова, з 1 липня розпочався піврічний період головування Будапешта, і за тиждень угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан здійснив три поїздки у рамках своєї «миротворчої місії» Україною – до Києва, Москви та Пекіна.у ЄС продовжують думати над скороченням часу головування Угорщини у Раді ЄС

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Теги: Віктор Орбан Угорщина війна Європейський союз

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