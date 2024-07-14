Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

До Міжнародного реєстру збитків уже подано понад 4,5 тисячі заяв

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
До Міжнародного реєстру збитків уже подано понад 4,5 тисячі заяв
На сьогодні подано понад чотири з половиною тисячі заявок від фізичних осіб
фото з вільних джерел

Представниця ОП зауважила, що загалом у Реєстрі буде 44 категорії. 

Станом на середину липня понад 4,5 тисячі українців подали заяви до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра в інтерв'ю «Голосу Америки».

«На сьогодні подано понад чотири з половиною тисячі заявок від фізичних осіб. Але нещодавно рада Реєстру затвердила ще 12 категорій. Найближчим часом фізичні і юридичні особи, а також держава зможуть подавати заявки по цих категоріях», – сказала Мудра.

Наразі заявки приймаються лише щодо знищеного житлового майна, але найближчим часом будуть відкриті ще 12 категорій, включаючи збитки для бізнесу та держави. Очікується, що до кінця року Реєстр зможе приймати заявки по всіх 44 категоріях. Водночас Ірина Мудра відзначила неготовність країн-партнерів конфіскувати закордонні активи Росії для виплати компенсацій. За її словами, юридичних перешкод для цього вже немає, але залишаються політичні побоювання щодо створення прецеденту. За даними МОЗ, станом на лютий 2024 року російські атаки пошкодили понад 1500 медичних закладів в Україні. Це лише один з прикладів масштабних руйнувань, завданих війною.
 
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала повідомив, що гроші на фінансування «чеської артилерійської ініціативи» вже перерахували 15 країн ЄС та НАТО. Йдеться про 1,6 млрд. євро.

Як повідомлялося, Словаччина все ж приєдналася до ініціативи Чехії із закупівлі боєприпасів для України, однак зробила це не так, як інші країни. 

Читайте також: США розроблять новий авіаційний боєприпас для України – Aviation Week
Теги: Україна держава реєстр війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спроба підтримати національних виробників провалилася. Це визнали навіть самі її ініціатори. Але замість скасувати локалізацію, за нею хочуть посилити контроль
Чи бачили ви Mercedes-Benz, «зроблений в Україні»? Що принесла розрекламована локалізація Авторська стаття
17 червня, 16:15
За словами генерала Сирського, зараз Генштаб розробляє також стратегії розвитку видів та окремих родів військ до 2035 року
Генерали – на фронт, скорочення ледарів у Генштабі та нові бригади. 10 ключових новацій Сирського Армія
21 червня, 16:00
У вересні 2022 року компанія PepsiCo Inc. заявила, що припинила виробництво та продаж там Pepsi
Coca-Cola та Pepsi досі працюють у РФ, попри заяви про вихід з ринку – Bloomberg
18 червня, 09:05
Глава МЗС наголосив, що вступ України до ЄС буде подією глобального значення для Європи
Україна буде на відстані трьох кроків до повного членства в ЄС – Кулеба
25 червня, 06:21
Сьогодні відбувся 53-й обмін військовополоненими
Повернення українських захисників з полону: зворушливі розмови із рідними (відео)
25 червня, 23:05
Нині триває 859-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 1 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
1 липня, 07:29
Зеленський заявив, що обов’язково Росія відповідатиме за терор проти України
У Дніпрі досі тривають роботи на місці влучання російської ракети – Зеленський
29 червня, 17:17
Загинув волонтер і бойовий медик із Великої Британії Пітер Фуше
У боях за Україну загинув відомий волонтер і бойовий медик із Великої Британії
1 липня, 17:30
Спека спричиняє надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Аномальна спека в Україні: коли та у яких областях очікувати 41° тепла
7 липня, 12:42

Події в Україні

До Міжнародного реєстру збитків уже подано понад 4,5 тисячі заяв
До Міжнародного реєстру збитків уже подано понад 4,5 тисячі заяв
Унаслідок обстрілу Херсонщини загинуло подружжя
Унаслідок обстрілу Херсонщини загинуло подружжя
Карта бойових дій в Україні станом на 14 липня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 14 липня 2024 року
Херсонщина: через удар окупантів 16-річна дівчина втратила руку
Херсонщина: через удар окупантів 16-річна дівчина втратила руку
РНБО пояснило заяву Буданова про новий наступ Росії
РНБО пояснило заяву Буданова про новий наступ Росії
Росія двічі вдарила по Будах на Харківщині: є загиблі та понад 20 поранених
Росія двічі вдарила по Будах на Харківщині: є загиблі та понад 20 поранених

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
«Спроби вбити були». Буданов розповів про замахи на Путіна
38K
Коли і як ЗСУ звільнять окуповані території: прогноз аналітиків
20K
Демографічна криза: скільки людей залишиться в Україні через 10 років
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
14K
Мобілізований Вакарчук вирушає у світовий благодійний тур
5705
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
Вчора, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
Вчора, 15:45
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
Вчора, 15:39
Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
12 липня, 16:23
Фонд Ріната Ахметова передав лікарні «Охматдит» сучасні реанімобілі
12 липня, 14:27
Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
11 липня, 13:51

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua