До Міжнародного реєстру збитків уже подано понад 4,5 тисячі заяв

На сьогодні подано понад чотири з половиною тисячі заявок від фізичних осіб

Представниця ОП зауважила, що загалом у Реєстрі буде 44 категорії.

Станом на середину липня понад 4,5 тисячі українців подали заяви до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра в інтерв'ю «Голосу Америки».

«На сьогодні подано понад чотири з половиною тисячі заявок від фізичних осіб. Але нещодавно рада Реєстру затвердила ще 12 категорій. Найближчим часом фізичні і юридичні особи, а також держава зможуть подавати заявки по цих категоріях», – сказала Мудра.

Наразі заявки приймаються лише щодо знищеного житлового майна, але найближчим часом будуть відкриті ще 12 категорій, включаючи збитки для бізнесу та держави. Очікується, що до кінця року Реєстр зможе приймати заявки по всіх 44 категоріях. Водночас Ірина Мудра відзначила неготовність країн-партнерів конфіскувати закордонні активи Росії для виплати компенсацій. За її словами, юридичних перешкод для цього вже немає, але залишаються політичні побоювання щодо створення прецеденту. За даними МОЗ, станом на лютий 2024 року російські атаки пошкодили понад 1500 медичних закладів в Україні. Це лише один з прикладів масштабних руйнувань, завданих війною.



Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала повідомив, що гроші на фінансування «чеської артилерійської ініціативи» вже перерахували 15 країн ЄС та НАТО. Йдеться про 1,6 млрд. євро.

Як повідомлялося, Словаччина все ж приєдналася до ініціативи Чехії із закупівлі боєприпасів для України, однак зробила це не так, як інші країни.