У Росії проходить «Марш материнського гніву»



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У Петеребрузі акція пройшла із затриманнями

Акції пройшли в Москві, Петербурзі, Єкатеринбурзі, Саранську

У Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Ярославлі, Казані та інших міст Росії проходить акція «Марш материнського гніву». Її учасники вийшли на вулиці в знак протесту проти політичних репресій.

Приводом для проведення акції стали кримінальні справи проти двох жінок-активісток: Анастасії Шевченко в Ростові-на-Дону і Лії Мілушкіної в Пскові.

31 січня, невдовзі після того, як Шевченко була відправлена під домашній арешт, померла її 17-річна дочка, яка страждала на важке захворювання.

«Померла в реанімації, в яку Анастасію довго не пускали, адже вона знаходиться під домашнім арештом через свою громадянську і, навіть можна сказати, моральну позицію», - пишуть організатори «Маршу материнського гніву» в Facebook.

«Сьогодні переслідування жінок, матерів за те, що вони хочуть кращого майбутнього, кращої організації держави і суспільства в нашій країні, стало буденністю!» - йдеться у зверненні. Вимога організаторів - звільнити жінок і всіх політв'язнів.

Марш матерей начинается в Петербурге. Человек 150. Полиция предупреждает, что может применить физическую силу и «спецсредствА» pic.twitter.com/wimEo2VfQk — Арсений Веснин (@ars_ves) February 10, 2019

Вот так проходит акция в поддержку Анастасии Шевченко в Петербурге. На ней задержали уже 7 человек. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/5JdpCUnpzX — МБХ Медиа (@MBKhMedia) February 10, 2019

«Сначала срок за выражение мнения, потом расстрел за мысли?». В Саранске активисты вышли на акцию в поддержку Анастасии Шевченко. Фото: «МБХ Медиа» pic.twitter.com/Rim2w0dCE1 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) February 10, 2019

В Петербурге на акции в поддержку Анастасии Шевченко задержали уже семь человек. Об этом «МБХ медиа» сообщила пресс-секретарь «Открытой России» Наталья Грязневич pic.twitter.com/K152eYCNuR — МБХ Медиа (@MBKhMedia) February 10, 2019

У Москві «Марш материнського гніву» не було погоджено. Проте люди зібралися в центрі міста. Кілька сотень пройшли по Бульварному кільцю, скандуючи гасло «Свободу політв'язням». У Петербурзі акція також не погоджена із владою. На неї зібралося близько двохсот чоловік. Поліцейські вимагали від учасників протесту розійтися, погрожуючи застосувати фізичну силу і знімаючи присутніх на камери. Учасники маршу змінили маршрут, але йшли вулицями в тиші і без гасел. Проте, ОМОН почав їх затримувати. На даний момент відомо про затримання семи осіб.

Напередодні в Петербурзі затримали учасників акції на підтримку Анастасії Шевченко, членів руху «Весна», які вийшли на Невський проспект з плакатом «Відкрита Росія замість Путіна».

У Саранську активісти провели пікети. У Єкатеринбурзі акція була узгоджена з владою і обійшлася без затримань.

Джерело: Радіо Свобода