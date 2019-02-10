У Росії проходить «Марш материнського гніву»
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Розсилка
Акції пройшли в Москві, Петербурзі, Єкатеринбурзі, СаранськуУ Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Ярославлі, Казані та інших міст Росії проходить акція «Марш материнського гніву». Її учасники вийшли на вулиці в знак протесту проти політичних репресій.
Приводом для проведення акції стали кримінальні справи проти двох жінок-активісток: Анастасії Шевченко в Ростові-на-Дону і Лії Мілушкіної в Пскові.
31 січня, невдовзі після того, як Шевченко була відправлена під домашній арешт, померла її 17-річна дочка, яка страждала на важке захворювання.
«Померла в реанімації, в яку Анастасію довго не пускали, адже вона знаходиться під домашнім арештом через свою громадянську і, навіть можна сказати, моральну позицію», - пишуть організатори «Маршу материнського гніву» в Facebook.
«Сьогодні переслідування жінок, матерів за те, що вони хочуть кращого майбутнього, кращої організації держави і суспільства в нашій країні, стало буденністю!» - йдеться у зверненні. Вимога організаторів - звільнити жінок і всіх політв'язнів.
Марш матерей начинается в Петербурге. Человек 150. Полиция предупреждает, что может применить физическую силу и «спецсредствА» pic.twitter.com/wimEo2VfQk— Арсений Веснин (@ars_ves) February 10, 2019
Вот так проходит акция в поддержку Анастасии Шевченко в Петербурге. На ней задержали уже 7 человек. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/5JdpCUnpzX— МБХ Медиа (@MBKhMedia) February 10, 2019
«Сначала срок за выражение мнения, потом расстрел за мысли?». В Саранске активисты вышли на акцию в поддержку Анастасии Шевченко. Фото: «МБХ Медиа» pic.twitter.com/Rim2w0dCE1— МБХ Медиа (@MBKhMedia) February 10, 2019
В Петербурге на акции в поддержку Анастасии Шевченко задержали уже семь человек. Об этом «МБХ медиа» сообщила пресс-секретарь «Открытой России» Наталья Грязневич pic.twitter.com/K152eYCNuR— МБХ Медиа (@MBKhMedia) February 10, 2019
У Москві «Марш материнського гніву» не було погоджено. Проте люди зібралися в центрі міста. Кілька сотень пройшли по Бульварному кільцю, скандуючи гасло «Свободу політв'язням». У Петербурзі акція також не погоджена із владою. На неї зібралося близько двохсот чоловік. Поліцейські вимагали від учасників протесту розійтися, погрожуючи застосувати фізичну силу і знімаючи присутніх на камери. Учасники маршу змінили маршрут, але йшли вулицями в тиші і без гасел. Проте, ОМОН почав їх затримувати. На даний момент відомо про затримання семи осіб.
Напередодні в Петербурзі затримали учасників акції на підтримку Анастасії Шевченко, членів руху «Весна», які вийшли на Невський проспект з плакатом «Відкрита Росія замість Путіна».
У Саранську активісти провели пікети. У Єкатеринбурзі акція була узгоджена з владою і обійшлася без затримань.
Джерело: Радіо Свобода