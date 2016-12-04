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    У Росії п'яний водій в'їхав у натовп людей

    Внаслідок аварії одна жінка загинула
    У Росії п'яний водій в'їхав у натовп людей в місті Котово Волгоградської області. Про це повідомляє Ріа Новини з посиланням на регіональне управління МВС. ДТП сталося близько другої години ночі на вулиці Чапаєва. Ford Focus, за кермом якого був п'яний 34-річний чоловік, в'їхав на тротуар і врізався в людей, що виходили з кафе. Одна з
    • Сьогодні, 19:42
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    Внаслідок аварії одна жінка загинула

    У Росії п'яний водій в'їхав у натовп людей в місті Котово Волгоградської області. Про це повідомляє Ріа Новини з посиланням на регіональне управління МВС.

    ДТП сталося близько другої години ночі на вулиці Чапаєва. Ford Focus, за кермом якого був п'яний 34-річний чоловік, в'їхав на тротуар і врізався в людей, що виходили з кафе.

    Одна з постраждалих, 26-річна місцева жителька, померла на місці події. Ще двох чоловіків і одну жінку доставили в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.

    Водія вже затримали.

    Поліція порушила кримінальну справу за статтею «Порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, що призвело з необережності смерть людини». Запобіжний захід затриманому поки не обрали, але слідчі проситимуть суд позбавити волі його під варту.

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