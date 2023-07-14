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У Росії сталася аварія на найбільшому в світі заводі зі збагачення урану

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії сталася аварія на найбільшому в світі заводі зі збагачення урану
«Уральський електрохімічний комбінат» входить до складу Держкорпорації «Росатом» і є найбільшим у світі об'єктом зі збагачення урану
фото з відкритих джерел

На підприємстві виробляється ядерне паливо для атомних електростанцій

Сьогодні вранці, 14 липня, у Росії на виробництві ядерного палива «Уральського електрохімічного комбінату» сталася розгерметизації балона з збідненим гексафторидом урану. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на екстрені служби.

Як зазначається, загинула одна людина. Що призвело до його загибелі не повідомляється.

Після інциденту персонал цеху був евакуйований. Пропагандисти запевняють, що радіаційна обстановка в нормі, небезпеки для місцевих жителів немає, а надзвичайна подія «носить локальний характер». Наразі «Уральський електрохімкомбінат» працює в штатному режимі.

На цьому підприємстві виробляється ядерне паливо для атомних електростанцій. Збіднений гексафторид урану, балон з яким розгерметизувався сьогодні, утворюється при збагаченні урану. Ця речовина має меншу, ніж природний уран, радіоактивність.

АТ «Уральський електрохімічний комбінат» входить до складу Держкорпорації «Росатом» і є найбільшим у світі об'єктом зі збагачення урану, який постачається для забезпечення потреб атомних електростанцій та інших атомних електростанцій.

48% сепараційних потужностей Росії зосереджено в технологічних корпусах УЄІП. При збагаченні урану також утворюється гексафторид збідненого урану. Він не представляє радіаційної небезпеки - його радіоактивність менше, ніж у природного урану.

Нагадаємо, у місті Курчатові Курської області РФ впав безпілотник, внаслідок чого часткові пошкодження є у багатоквартирному будинку. 

Теги: аварія безпілотник ядерне паливо

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