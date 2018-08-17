  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Росії суд відмовився відновити адвокатський статус Фейгіна

    • Розсилка
    Марк Фейгін - У Росії суд відмовився відновити адвокатський статус Фейгіна
    Марк Фейгін

    Про позбавлення Фейгіна адвокатського статусу в Росії стало відомо в квітні

    Хамовницький суд столиці Росії Москви відхилив позов Марка Фейгіна, що домагається відновлення адвокатського статусу.

    Про це юрист повідомив у себе в Twitter.

    Він назвав таке рішення прогнозованим.


    Про позбавлення Фейгіна адвокатського статусу в Росії стало відомо в квітні.

    Фейгін відкриття цієї дисциплінарної справи проти нього з тим, що він захищає в російському суді українського журналіста Романа Сущенка.

    ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

    Раніше Марк Фейгін захищав у суді також інших затриманих із політичних мотивів українських громадян, зокрема Надію Савченко та Ільмі Умерова.


    Читайте також
    Росія Марк Фейгін суд ФСБ Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ