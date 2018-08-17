У Росії суд відмовився відновити адвокатський статус Фейгіна



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Марк Фейгін

Про позбавлення Фейгіна адвокатського статусу в Росії стало відомо в квітні

Хамовницький суд столиці Росії Москви відхилив позов Марка Фейгіна, що домагається відновлення адвокатського статусу.

Про це юрист повідомив у себе в Twitter.

Він назвав таке рішення прогнозованим.

Как я и анонсировал, в иске мне отказано к Адвокатской палате города Москва. — Mark Feygin (@FeyginMark) 17 серпня 2018 р.





Про позбавлення Фейгіна адвокатського статусу в Росії стало відомо в квітні.

Фейгін відкриття цієї дисциплінарної справи проти нього з тим, що він захищає в російському суді українського журналіста Романа Сущенка.

ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримала Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Росії, що становлять державну таємницю». Кримінальну справу стосовно журналіста порушили за статтею «шпигунство».

Раніше Марк Фейгін захищав у суді також інших затриманих із політичних мотивів українських громадян, зокрема Надію Савченко та Ільмі Умерова.



