У Росії триває призов: США назвали орієнтовне число мобілізованих

Україна може проводити наступальні операції на тактичному і стратегічному рівні

Армія Росії змогла мобілізувати 250 тисяч людей з 300 тис. заявлених. Про це заявив журналістам голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі після зустрічі Контактної групи підтримки України на німецькій авіабазі Рамштайн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Військовим чином буде надзвичайно важко вигнати російські сили з території України впродовж цього року. Я не кажу, що це неможливо, або що цього не станеться, але це надзвичайно важко», – сказав Міллі.

Він вважає доцільним стабілізацію фронту, але це залежатиме від навчання, від доставки обладнання. «Я думаю, що Україна може проводити наступальні операції на тактичному і стратегічному рівні», – додав генерал.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міллі вважає, що з військової точки зору зараз склались дуже важкі умови, а лінія фронту розтягнулася на величезну територію.

Лінія фронту йде від Харкова до Херсона і вона більш-менш статична, за виключенням Соледара, Бахмута, прокоментував Міллі. Він зазначив, що це величезна територія і там залишається багато російських сил, які окупували Україну.

Очільник об'єднаного комітету начальників штабів США підсумував, що російські втрати особового складу значно перевищують 100 тисяч осіб. Раніше він заявив, що важливо завершити підготовку та відправити на батьківщину українських військових, які навчаються у Німеччині, до весни.

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний уперше особисто зустрівся з генералом Марком Міллі.