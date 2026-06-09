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У Підмосков’ї вибухнув автомобіль, водій загинув (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Підмосков’ї вибухнув автомобіль, водій загинув (відео)
Водій отримав численні поранення, від яких помер на місці події
фото: соцмережі

Слідчий комітет порушив кримінальну справу

Під Москвою у Балашисі вибухнув автомобіль BMW, його водій загинув. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Вибух стався близько 5:30 ранку в мікрорайоні Авіаторів на вулиці Колдунова. Слідчий комітет зауважив, що під час руху автомобіля було здійснено підрив вибухового пристрою. Водій отримав численні поранення, від яких помер на місці події.

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Слідчий комітет порушив кримінальну справу, але не уточнив, за якою статтею.

Близький до силовиків телеграм-канал Mash пише, що вибух стався, коли водій сів у автомобіль. Водночас деякі пабліки стверджують, що мікрорайон Авіаторів відомий тим, що там мешкає багато військових.

До слова, увечері 23 лютого у Москві в районі станції метро «Савелівська» стався вибух. Тоді вибухнув службовий автомобіль, внаслідок вибуху загинув один співробітник патрульної поліції, ще один – отримав поранення.

Нагадаємо, вранці 22 грудня 2025 року на парковці в Москві вибухнув автомобіль. Мешканці прилеглих будинків почули гучний вибух, після чого з вулиці Ясеневої було видно густий чорний дим і зарево від пожежі.

Під час вибуху автомобіля в Москві було ліквідовано начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу ЗС РФ генерал-лейтенанта Фаніл Сарваров.

Теги: вибух росія Москва росіяни

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