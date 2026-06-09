У Підмосков’ї вибухнув автомобіль, водій загинув (відео)

Водій отримав численні поранення, від яких помер на місці події

Слідчий комітет порушив кримінальну справу

Під Москвою у Балашисі вибухнув автомобіль BMW, його водій загинув. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Вибух стався близько 5:30 ранку в мікрорайоні Авіаторів на вулиці Колдунова. Слідчий комітет зауважив, що під час руху автомобіля було здійснено підрив вибухового пристрою. Водій отримав численні поранення, від яких помер на місці події.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу, але не уточнив, за якою статтею.

Близький до силовиків телеграм-канал Mash пише, що вибух стався, коли водій сів у автомобіль. Водночас деякі пабліки стверджують, що мікрорайон Авіаторів відомий тим, що там мешкає багато військових.

До слова, увечері 23 лютого у Москві в районі станції метро «Савелівська» стався вибух. Тоді вибухнув службовий автомобіль, внаслідок вибуху загинув один співробітник патрульної поліції, ще один – отримав поранення.

Нагадаємо, вранці 22 грудня 2025 року на парковці в Москві вибухнув автомобіль. Мешканці прилеглих будинків почули гучний вибух, після чого з вулиці Ясеневої було видно густий чорний дим і зарево від пожежі.

Під час вибуху автомобіля в Москві було ліквідовано начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу ЗС РФ генерал-лейтенанта Фаніл Сарваров.