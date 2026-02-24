У Москві вибухнуло службове авто з патрульними (оновлено)

РосЗМІ стверджують, що загиблих двоє

Увечері 23 лютого у Москві в районі станції метро «Савелівська» стався вибух. За попередніми даними, вибухнув службовий автомобіль, внаслідок вибуху загинув один співробітник патрульної поліції, ще один – отримав поранення, пише «Главком».

За даними російського МВС, вибух службового авто підлаштував невідомий, який втік з місця події.

Як зазначили у відомстві, один працівник загинув, інший – поранений, однак росЗМІ стверджують, що загиблих двоє.

Також повідомляється, що правоохоронні органи розшукують причетного до вибуху.

Нагадаємо, у ніч на 24 грудня, у південній частині Москви стався вибух автомобіля на вулиці Ясеневій – у районі Орехово-Борисово. За повідомленнями місцевих жителів, було чутно щонайменше два гучні вибухи, після чого з’явився дим і спалахнула пожежа. За попередніми даними, вибух стався на тій самій вулиці, де кілька днів тому підірвалося авто, в якому загинув російський генерал-лейтенант Фаніл Сарваров.

Згодом стало відомо, що внаслідок інциденту поранення дістали двоє співробітників поліції, а двоє загинули.