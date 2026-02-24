Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Москві вибухнуло службове авто з патрульними (оновлено)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Москві вибухнуло службове авто з патрульними (оновлено)
За попередніми даними, вибухнув службовий автомобіль
скриншот з відео

РосЗМІ стверджують, що загиблих двоє

Увечері 23 лютого у Москві в районі станції метро «Савелівська» стався вибух. За попередніми даними, вибухнув службовий автомобіль, внаслідок вибуху загинув один співробітник патрульної поліції, ще один – отримав поранення, пише «Главком».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

За даними російського МВС, вибух службового авто підлаштував невідомий, який втік з місця події.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Як зазначили у відомстві, один працівник загинув, інший – поранений, однак росЗМІ стверджують, що загиблих двоє.

Також повідомляється, що правоохоронні органи розшукують причетного до вибуху.

Нагадаємо, у ніч на 24 грудня, у південній частині Москви стався вибух автомобіля на вулиці Ясеневій – у районі Орехово-Борисово. За повідомленнями місцевих жителів, було чутно щонайменше два гучні вибухи, після чого з’явився дим і спалахнула пожежа. За попередніми даними, вибух стався на тій самій вулиці, де кілька днів тому підірвалося авто, в якому загинув російський генерал-лейтенант Фаніл Сарваров

Згодом стало відомо, що внаслідок інциденту поранення дістали двоє співробітників поліції, а двоє загинули.

Читайте також:

Теги: росія Москва вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інтерпол став інструментом в руках Кремля – BBC
Інтерпол став інструментом в руках Кремля – BBC
26 сiчня, 14:29
Обміняти НАТО на Гренландію? CNN пояснив, чому це погана угода для Трампа
Обміняти НАТО на Гренландію? CNN пояснив, чому це погана угода для Трампа
26 сiчня, 01:39
Росія намагається заговорити свої військові злочини в Україні темою історичної несправедливості
Енергетичний терор України. Росія почала нову ІПСО
27 сiчня, 08:39
Західні обмеження змусили Росію погодитися на значні знижки для покупців, щоб зберегти обсяги експорту нафти
Доходи Росії від нафти за рік скоротилися майже на чверть – FT
29 сiчня, 12:07
Атака на Україну, вибух на електропідстанції у РФ: головне за ніч
Атака на Україну, вибух на електропідстанції у РФ: головне за ніч
8 лютого, 05:55
Після нічних вибухів у Білгороді пошкоджено ТЕЦ
Після нічних вибухів у Білгороді пошкоджено ТЕЦ
14 лютого, 09:51
Внаслідок теракту у Львові загинула поліцейська: прокуратура розкрила деталі
Внаслідок теракту у Львові загинула поліцейська: прокуратура розкрила деталі
22 лютого, 02:47
Захарова згадала про печерну русофобію
Захарова влаштувала істерику через рекомендації НОК Латвії щодо росіян
30 сiчня, 22:00
Естонії визначила найближчі ризики для безпеки Альянсу
Розвідка Естонії оцінила ризик нападу Росії на країни НАТО
10 лютого, 12:38

Соціум

Вибух службового авто у Москві: усі подробиці події
Вибух службового авто у Москві: усі подробиці події
У Москві вибухнуло службове авто з патрульними (оновлено)
У Москві вибухнуло службове авто з патрульними (оновлено)
Потужний зимовий шторм паралізував США: у кількох штатах транспортний колапс
Потужний зимовий шторм паралізував США: у кількох штатах транспортний колапс
Польські археологи відкрили оборонну фортецю часів Гетьманщини: що про неї відомо
Польські археологи відкрили оборонну фортецю часів Гетьманщини: що про неї відомо
Масові підпали й стрілянина охопили Мексику після ліквідації наркобарона
Масові підпали й стрілянина охопили Мексику після ліквідації наркобарона
Атака на важливий вузол транспортування російської нафти: з'явилися подробиці
Атака на важливий вузол транспортування російської нафти: з'явилися подробиці

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua