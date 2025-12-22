У Москві вибухнув автомобіль на парковці: є постраждалий
Наразі на місці події працюють екстрені служби
На парковці в Москві вибухнув автомобіль. Внаслідок чого постраждала щонайменше одна людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.
За даними видання, вибух стався вранці близько 6:50 в районі Орехово-Борисово.
Мешканці прилеглих будинків почули гучний вибух, після чого з вулиці Ясеневої було видно густий чорний дим і зарево від пожежі.
Вибухом знищено передню частину легкового автомобіля.
Попередньо повідомляється, що потерпілим виявився водій машини, він отримав сильну контузію. Очевидці викликали рятувальників. Наразі на місці події працюють екстрені служби.
Раніше у Москві внаслідок вибуху газу в будинку зайнялась пожежа. Загинули троє людей.
