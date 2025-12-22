У Москві вибухнув автомобіль на парковці: є постраждалий

Наразі на місці події працюють екстрені служби

На парковці в Москві вибухнув автомобіль. Внаслідок чого постраждала щонайменше одна людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За даними видання, вибух стався вранці близько 6:50 в районі Орехово-Борисово.

Мешканці прилеглих будинків почули гучний вибух, після чого з вулиці Ясеневої було видно густий чорний дим і зарево від пожежі.

Вибухом знищено передню частину легкового автомобіля.

💥На півдні Москви стався вибух автомобіля Kia Sorento, ймовірно пов'язаний з російським військовим.



Інцидент стався близько 6:55 ранку на вулиці Ясенева в районі Орєхово-Борисово. Автомобіль вибухнув після того, як водій сів у салон і встиг проїхати кілька…

Попередньо повідомляється, що потерпілим виявився водій машини, він отримав сильну контузію. Очевидці викликали рятувальників. Наразі на місці події працюють екстрені служби.

Раніше у Москві внаслідок вибуху газу в будинку зайнялась пожежа. Загинули троє людей.