Під Омськом вибухнув магістральний газопровід: спалахнула масштабна пожежа (відео)

Аварія сталася на підземній ділянці магістрального газопроводу-відводу

У передмісті Омська, поблизу селища Ростовка, пролунав сильний вибух, який спричинив масштабну пожежу на газопроводі. Про це повідомляє «Главком».

Пожежа на газовому об'єкті почалася не через атаку БпЛА. Губернатор Омської області Віталій Хоценко розповів, що аварія сталася на підземній ділянці магістрального газопроводу-відводу. Там міг статися витік. Місцеві жителі повідомляли також про хімічний запах у повітрі.

«Жителям Омського району та інших муніципалітетів області нічого не загрожує. На місці продовжують працювати спеціалісти МНС, газове господарство, правоохоронні структури та представники органів влади Омської області», – повідомив губернатор.

Частину промислових підприємств від'єднали від газу. Зазначається, що термін відновлення роботи системи триватиме близько доби. Наразі про постраждалих не повідомлялося.

Нагадаємо, на території Оренбурзького газопереробного заводу (ГПЗ) спалахнула масштабна пожежа. Раніше Астраханський газопереробний завод, контрольований «Газпромом», 22 вересня зупинив виробництво після атаки дронів.