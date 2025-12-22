Вибух авто у Москві: ліквідовано генерала Сарварова

У результаті детонації загинув начальник управління оперативної підготовки Сарваров, отримавши несумісні з життям поранення

Під час вибуху автомобіля в Москві ліквідовано начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу ЗС РФ генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова. Про це повідомила представниця Слідчого комітету Російської Федерації Світлана Петренко, передає «Главком».

Згідно з попередніми даними слідства, вранці 22 грудня на вулиці Ясеневій у столиці РФ спрацював саморобний вибуховий пристрій, закріплений під дном автомобіля. У результаті детонації загинув начальник управління оперативної підготовки Сарваров, отримавши несумісні з життям поранення.

Наразі проводиться ретельний огляд місця події, слідством буде призначено комплекс необхідних експертиз, у тому числі судово-медична та вибухотехнічна. Організовано допити свідків і очевидців, вивчаються записи з камер відеоспостереження.

Нагадаємо, вранці 22 грудня на парковці в Москві вибухнув автомобіль. Мешканці прилеглих будинків почули гучний вибух, після чого з вулиці Ясеневої було видно густий чорний дим і зарево від пожежі.