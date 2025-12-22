Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вибух авто у Москві: ліквідовано генерала Сарварова

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Вибух авто у Москві: ліквідовано генерала Сарварова
У результаті детонації загинув начальник управління оперативної підготовки Сарваров, отримавши несумісні з життям поранення
фото з відкритих джерел

22 грудня на вулиці Ясеневій у столиці РФ спрацював саморобний вибуховий пристрій, закріплений під дном автомобіля

Під час вибуху автомобіля в Москві ліквідовано начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу ЗС РФ генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова. Про це повідомила представниця Слідчого комітету Російської Федерації Світлана Петренко, передає «Главком».

Згідно з попередніми даними слідства, вранці 22 грудня на вулиці Ясеневій у столиці РФ спрацював саморобний вибуховий пристрій, закріплений під дном автомобіля. У результаті детонації загинув начальник управління оперативної підготовки Сарваров, отримавши несумісні з життям поранення.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Наразі проводиться ретельний огляд місця події, слідством буде призначено комплекс необхідних експертиз, у тому числі судово-медична та вибухотехнічна. Організовано допити свідків і очевидців, вивчаються записи з камер відеоспостереження.

Нагадаємо, вранці 22 грудня на парковці в Москві вибухнув автомобіль. Мешканці прилеглих будинків почули гучний вибух, після чого з вулиці Ясеневої було видно густий чорний дим і зарево від пожежі.

Читайте також:

Теги: росія Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Третя Світова почалась 24 лютого 2022 року, широкомасштабним нападом московської недоімперії на Україну
Третя Світова почалась 24 лютого 2022 року. Що чекає Захід?
5 грудня, 15:22
Європейська фінустанова побоюється юридичних позовів з боку Кремля
Бельгійський депозитарій пояснив, чому виступає проти конфіскації російських активів
27 листопада, 15:39
Вевер: Конфіскація заморожених активів іншої країни, її суверенних фондів добробуту, ніколи раніше не робилася
Прем'єр Бельгії заявив, що РФ не програє війну, а конфіскацію активів назвав крадіжкою
3 грудня, 22:37
У Берліні пройшли мирні переговори між США та Україною
ЗМІ: переговори щодо мирного плану Трампа продовжаться у США
15 грудня, 23:56
Унаслідок українських ударів зафіксовано пожежу в районі цілі
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Краснодарському краї та нафтобази у Ростовській області
17 грудня, 10:39
Спеціальний посланник США Стів Віткофф (праворуч), радник президента Росії із зовнішньої політики Юрій Ушаков (ліворуч), генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв (другий праворуч) та зять президента Трампа Джаред Кушнер
Politico: У Майамі заплановано зустріч представників США та РФ щодо завершення війни
17 грудня, 22:44
Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога
СБУ затримала агента РФ, завербованого через сайт інтимних знайомств
27 листопада, 10:15
24-річна Потапова – переможниця шести турнірів WTA
Титулована тенісистка відмовилася від російського громадянства
4 грудня, 11:46
Bloomberg: Росія перекладає вартість поточної війни на майбутні покоління
Bloomberg: Росія перекладає вартість поточної війни на майбутні покоління
19 грудня, 03:29

Соціум

Воював у Чечні, Сирії та Україні: що відомо про генерала Сарварова, ліквідованого у Москві
Воював у Чечні, Сирії та Україні: що відомо про генерала Сарварова, ліквідованого у Москві
Вибух авто у Москві: ліквідовано генерала Сарварова
Вибух авто у Москві: ліквідовано генерала Сарварова
Унікальна операція. Розвідка знищила російські Су-30 та Су-27 (відео)
Унікальна операція. Розвідка знищила російські Су-30 та Су-27 (відео)
У Москві вибухнув автомобіль: ймовірно, постраждав генерал
У Москві вибухнув автомобіль: ймовірно, постраждав генерал
Білорусь будує завод з виробництва снарядів для РФ
Білорусь будує завод з виробництва снарядів для РФ
Одна з країн розглядає заборону соціальних мереж для дітей
Одна з країн розглядає заборону соціальних мереж для дітей

Новини

День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua