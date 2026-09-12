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Військовий із полону зумів передати матері букет білих троянд

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Військовий із полону зумів передати матері букет білих троянд
Валентина, мати полоненого військового Родіона Номировського, з Південного на Одещині
фото: suspilne.media

«Я червоні троянди теж люблю, але тепер вже білі – це понад усе. Це вже символ моєї родини», – каже Валентина

Військовослужбовець Родіон Номировський із Південного на Одещині перебуває в російському полоні 50 місяців – із липня 2022 року. За цей час четверо звільнених українських військових передавали його матері Валентині звістки від сина та білі троянди. Такі квіти Родіон дарував їй ще до повномасштабної війни, а нині вони стали для родини символом зв'язку з ним. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Родіон – молодший із двох синів Валентини, різниця у віці між братами – 16 років. До повномасштабної війни мати й син багато спілкувалися. Валентина згадує, що вони були близькими не лише як родичі, а й як друзі.

Валентина Номировська із сином Родіоном, який перебуває в російському полоні
Валентина Номировська із сином Родіоном, який перебуває в російському полоні
фото: suspilne.media

Після початку повномасштабного вторгнення обидва її сини вирішили долучитися до війська.

Спочатку брати служили разом, згодом їх направили на різні напрямки. За словами Валентини, старший син був командиром взводу на Херсонщині. Родіона, який також командував взводом, направили на Харківщину.

Валентина Номировська тримає білі троянди, які їй передали від сина з полону
Валентина Номировська тримає білі троянди, які їй передали від сина з полону
фото: suspilne.media

Перебуваючи на службі, Родіон щоранку та щовечора надсилав матері короткі відео, аби вона знала, що з ним усе гаразд.

10 липня 2022 року Родіон перестав виходити на зв'язок. Згодом Валентина дізналася, що автомобіль, у якому перебували її син та його водій, потрапив під артилерійський обстріл. За її словами, обидва були поранені та потрапили в російський полон.

Букет від сина з полону
Букет від сина з полону
фото: suspilne.media

Спочатку родині повідомили, що Родіон зник безвісти. Після цього Валентина почала самостійно шукати інформацію про сина. Жінка телефонувала до різних установ, а все, що їй вдавалося дізнатися, записувала у зошит.

«По 50 дзвінків в день було, навіть більше. Я знайшла інформацію про нього, що живий і поранений», – згадує жінка.

Через деякий час вона отримала підтвердження, що син перебуває в полоні.

Білі троянди Родіон дарував матері ще до повномасштабної війни. Валентина розповіла, що син вважав їх вишуканими. Після його потрапляння в полон ці квіти набули для неї іншого значення.

Валентина Номировська бере участь в акціях на підтримку українських військовополонених та зниклих безвісти
Валентина Номировська бере участь в акціях на підтримку українських військовополонених та зниклих безвісти
фото: suspilne.media

«Я червоні теж люблю, але тепер вже білі – це понад усе. Це вже символ моєї родини», – каже Валентина.

Військових, які звільнилися з полону, Родіон просив зателефонувати матері, а за можливості – передати їй білі троянди. За словами Валентини, до неї в Південне з такими звістками вже приїжджали четверо захисників.

Саме через звільнених військових Валентина отримує й інформацію про те, як Родіон поводиться в полоні. За їхніми розповідями, він читає іншим полоненим книжки вголос, співає, коли це дозволяють, та намагається підтримувати людей, які перебувають разом із ним.

19 серпня у Родіона день народження. Поки син залишається в полоні, Валентина щороку замовляє цього дня торт і пригощає друзів, близьких та сусідів.

Відтоді, як Родіон потрапив у полон, його мати також бере участь в акціях на підтримку українських військовополонених та зниклих безвісти й продовжує писати синові листи.

Найбільше Валентина чекає звістки про його повернення в Україну.

Раніше розвідник показав дивні трофеї, знайдені на позиціях росіян. Чебурашка у військовій формі із «Z»-патчем, фанатські шеврони з номерами телефонів, медаль «За веру и служение Отечеству» та навіть загублений під час втечі черевик. Усе це боєць тактичної групи «Реванш» із позивний Філя здобув на полі бою.

Нагадаємо, 19 серпня керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив про повернення з російського полону 103 українських захисників та наголосив, що робота зі звільнення тих, хто залишається в неволі, триває.

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Теги: полон квіти звільнення день народження Одещина

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