Міноборони країни-агресорки виступило з заявою

Росія посилить удари по Україні як «відповідь» на українську атаку по нафтопереробному заводу у Москві в ніч на 20 вересня. Як інформує «Главком», відповідну заяву опублікувало Міністерство оборони РФ.

У відомстві, зокрема, стверджують, що минулої ночі українська армія «зробила спробу» атакувати територію РФ крилатими ракетами «Фламінго» та дронами «з метою зриву демократичного волевиявлення громадян» на виборах до Держдуми.

У Міноборони РФ стверджують, що збили вісім ракет і 1951 безпілотник. При цьому також стверджується, що «спроба масованої атаки на Москву провалилася» і «своїх цілей противник не досяг». Що ж тоді спричинило масштабну пожежу на Московському НПЗ, російські військові промовчали.

«У відповідь на атаки київського режиму по цивільних об’єктах на території Росії Збройні Сили Російської Федерації продовжать і посилять удари високоточною зброєю по військових об’єктах у Києві», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 20 вересня Московська область зазнала масованої атаки безпілотників. Однією з цілей став Московський нафтопереробний завод у Капотні, розташований приблизно за 15 км від Кремля. Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій «Альфа» подолали понад 500 км та російську ешелоновану ППО, після чого на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

За даними Генштабу, внаслідок атаки було уражено установку первинної переробки АВТ-6, комплексну установку переробки нафти та установку ізомеризації. Також повідомлялося про потужну пожежу на складському комплексі у населеному пункті Соф'їне.

Президент Володимир Зленський розкрив частину арсеналу, який застосовувався під час ударів. За його словами, працювали FP-1, RZ-100, MICH-2000, «Паляниця», Vendetta, «Лютий», «Барс», «Фламінго», «Січень» та Pelican.