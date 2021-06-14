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    У Росії виявили нову мутацію коронавірусу, властивості якої ще вивчають

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    У Росії виявили нову мутацію коронавірусу, властивості якої ще вивчають - У Росії виявили нову мутацію коронавірусу, властивості якої ще вивчають
    У Росії виявили нову мутацію коронавірусу, властивості якої ще вивчають
    Фото з відкритих джерел

    Зростання захворюваності в Москві фіксують вже декілька днів

    У Росії науковці виявили оригінальні мутації коронавірусу, властивості та відмінності від інших штамів яких ще досліджуються. Зростання захворюваності в столиці фіксують вже декілька днів. Про це заявив директор НДЦ епідеміології та мікробіології імені Гамалії Олександр Гінзбург у коментарі РИА Новости.

    «Те, що в нашій країні, і зокрема в Москві, як і в інших країнах, є оригінальні варіанти мутацій вірусу, це точно. Їхні властивості і відмінності від інших циркулюючих штамів ми зараз вивчаємо», — сказав він.

    За словами заступника директора Центру ім. Гамалії Дениса Логунова, нові специфічні штами коронавірусу могли зʼявитися в столиці РФ.

    Він припускає, що там можуть бути «московські штами», але додає, що не всі мутації коронавірусу є небезпечними.

    Упродовж останніх днів у Москві зростає захворюваність на Covid-19. Так, за 11 червня в Росії зафіксували 13 510 випадків коронавірусу (вперше з лютого 2021-го), у Москві — 6701 випадок (максимальний показник з кінця грудня 2020-го). За минулу добу, 12 червня, показник захворюваності у столиці РФ зріс ще на тисячу — до 7704 випадків.

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    У Росії виявили нову мутацію коронавірусу, властивості якої ще вивчають