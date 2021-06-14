У Росії виявили нову мутацію коронавірусу, властивості якої ще вивчають

Зростання захворюваності в Москві фіксують вже декілька днів

У Росії науковці виявили оригінальні мутації коронавірусу, властивості та відмінності від інших штамів яких ще досліджуються. Зростання захворюваності в столиці фіксують вже декілька днів. Про це заявив директор НДЦ епідеміології та мікробіології імені Гамалії Олександр Гінзбург у коментарі РИА Новости.

«Те, що в нашій країні, і зокрема в Москві, як і в інших країнах, є оригінальні варіанти мутацій вірусу, це точно. Їхні властивості і відмінності від інших циркулюючих штамів ми зараз вивчаємо», — сказав він.

За словами заступника директора Центру ім. Гамалії Дениса Логунова, нові специфічні штами коронавірусу могли зʼявитися в столиці РФ.

Він припускає, що там можуть бути «московські штами», але додає, що не всі мутації коронавірусу є небезпечними.

Упродовж останніх днів у Москві зростає захворюваність на Covid-19. Так, за 11 червня в Росії зафіксували 13 510 випадків коронавірусу (вперше з лютого 2021-го), у Москві — 6701 випадок (максимальний показник з кінця грудня 2020-го). За минулу добу, 12 червня, показник захворюваності у столиці РФ зріс ще на тисячу — до 7704 випадків.