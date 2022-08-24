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У Росії впав вертоліт Мі-2 (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Росії впав вертоліт Мі-2 (фото)
фото: Mash

На місці аварії спалахнула пожежа

У Ставропольському краї (Росія) розбився гелікоптер Мі-2. Про це повідомляє російське агентство «Інтерфакс» із посиланням на екстрені служби.

«Вертоліт Мі-2 зазнав катастрофи на території ферми в Передгірному окрузі», – розповіли в екстрених службах.

В результаті повітряне судно спалахнуло, пожежу вдалося локалізувати. Відомостей про те, скільки людей було на борту вертольота, поки що немає.

За попередніми даними, політ Мі-2 міг бути незареєстрованим.

Джерело РІА «Новини» в екстрених службах розповіло, що уламки вертольота знайшли за 1,5 кілометра від хутора Шести. Доля екіпажу повітряного судна уточнюється, додав він.

У ГУ МНС Ставропілля уточнили у розмові з ТАСС, що внаслідок інциденту спалахнула трава на площі 2 га.

«За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає», - додали у відомстві.

За даними місцевої влади, виявити пілота поки не вдалося. Також не відомо, скільки саме людей перебували на борту.

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