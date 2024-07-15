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КНДР вирішила «здивувати» росіян своїми фруктами

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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КНДР вирішила «здивувати» росіян своїми фруктами
Росії бракує яблук, тож їх постачатимуть аж із КНДР
фото із відкритих джерел

Росіяни будуть їсти яблука та женшень із КНДР

Корейська Народно-Демократична Республіка почне годувати росіян яблуками, оскільки вочевидь нічого смачнішого запропонувати не може. Принаймні, це випливає із домовленсотей представників країни-агресорки та КНДР у червні 2024 року. Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на дані Россільгоспнагляду.

У відомстві зазначили, що КНДР висловила зацікавленість у постачанні підкарантинної продукції до Росії. Усі питання було обговорено та знято під час переговорів. Підписавши меморандум, країни домовилися про можливість початку постачання.

27 червня керівник Россільгоспнагляду Сергій Данкверт провів у Москві переговори із заступником голови комітету з контролю за якістю імпортно-експортної продукції та карантину КНДР Кім Су Чхором.  Данкверт також заявив, що в Росію можуть почати постачати північнокорейські яблука, а Кім Су Чхор зазначив, що Північна Корея готова експортувати до Росії женьшень. Крім того, Пхеньян зацікавлений у нарощуванні імпорту з Росії сільськогосподарських тварин та молочних товарів.

До слова, українські аграрії та науковці активно експериментують із виведенням та вдосконаленням нових сортів кавунів. Наприклад, кавуни без кісточок, або ж видовженої чи квадратної форми. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіли експерти баштанної галузі.Зокрема вивели екзотичний сорт «Сонячне сяйво», що має жовту м’якоть; колір самого плода – білий.

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Теги: ринок Північна Корея продукти фрукти соціум

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