Військова співпраця КНДР і РФ: Південна Корея проведе розмову із НАТО

У жовтні Північна Корея передала росії велику партію військового обладнання та боєприпасів для використання під час війни проти України

10-11 липня Юн Сок Йоль візьме участь у саміті НАТО

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль на саміті НАТО у Вашингтоні має намір обговорити поглиблення військового співробітництва між КНДР і Росією. Про це повідомляє Yonhap.

10-11 липня Юн Сок Йоль візьме участь у саміті НАТО, ставши першим президентом Південної Кореї, який бере участь у зустрічі третій рік поспіль. У рамках візиту він проведе переговори з главами кількох країн-членів НАТО, зустрінеться з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом і візьме участь у саміті країн-членів та індо-тихоокеанських партнерів НАТО.

«На зустрічах президент надішле рішучий сигнал проти поглиблення військової співпраці між Росією і Північною Кореєю та обговорить шляхи співпраці з НАТО у відповідь на це», – сказали в президентській адміністрації.

Нагадаємо, 4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Також представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук пояснив, що Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.