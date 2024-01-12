Військова співпраця КНДР та Росії: розвідка відреагувала

За даними розвідки, Північна Корея передала Росії артилерійські снаряди, боєкомплекти, снарядів для реактивних систем залпового вогню, міни

Інформація про передачу північнокорейських балістичних ракет Росії уточнюється. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Що ще передала, ми розуміємо, ця інформація вже також звучала. Сам факт оборонної співпраці він не прихований характер носить», – сказав він.

За даними розвідки, Північна Корея передала Росії артилерійські снаряди, боєкомплекти, снарядів для реактивних систем залпового вогню, міни. За словами Юсова, це те що мало факт і підтвердження.

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«Що стосується балістики, так, така інформація відома. Зараз продовжується збір даних і дорозвідка, щоб в подальшому можна було більш детально і проаналізувати ситуацію, і прокоментувати», – наголосив представник ГУР.

Нагадаємо, 4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Також представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук пояснив, що Північна Корея за допомогою передачі балістичних ракет Росії намагається використати Україну як полігон для своїх ракет, які здатні нести ядерний заряд.