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    У світі

    Вибух ракети з «ядерною батарейкою» у Росії: лікарі розповіли про заражених радіацією

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    Всього з зараженими радіацією контактували 90 осіб, і людей, які опинилися в зоні ризику, може бути більше, - розповіли медики - Вибух ракети з «ядерною батарейкою» у Росії: лікарі розповіли про заражених радіацією
    Всього з зараженими радіацією контактували 90 осіб, і людей, які опинилися в зоні ризику, може бути більше, - розповіли медики

    Лікарям місцева влада і російські військові не повідомили, що їхні пацієнти є джерелом радіоактивного випромінювання

    Співробітники Архангельської лікарні на правах анонімності розповіли, що 8 серпня трьох постраждалих під час випробування на полігоні доставили в лікарню в «стабільно важкому стані».

    Про це повідомляє російська служба BBC.

    Зазначається, що лікарям місцева влада і російські військові не повідомили, що їхні пацієнти є джерелом радіоактивного випромінювання.

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    «Всього з зараженими радіацією контактували 90 осіб, і людей, які опинилися в зоні ризику, може бути більше», - розповіли медики.

    Невдовзі стало ясно, що у постраждалих променева хвороба. «Картина променевого ураження розвивалася по годинах. Доза радіації була дуже великою. Беруться аналізи і видно, як гине цей паросток. Це означає - дуже велика доза радіації», - розповіли джерела.

    За їх словами, як тільки стало зрозуміло, що у пацієнтів променева хвороба, жоден співробітник лікарні не перестав надавати їм допомогу, а захист для себе лікарі придумували на місці.

    Закрили приймальний покій у лікарні приблизно через годину після надходження потерпілих.

    На наступний день заражених пацієнтів відвезли в Москву, а 10 і 12 серпня військові провели дезактивацію в лікарні.

    Як повідомлялося, вибух на морській платформі в акваторії Білого моря неподалік від Сєверодвінська Архангельської області стався 8 серпня.

    10 серпня у держкорпорації «Росатом» заявили, що внаслідок вибуху на військовому полігоні в Архангельській області загинуло 5 співробітників «Росатома», ще троє постраждали.

    Американські експерти в галузі ядерної енергетики підозрюють, що вибух і викид радіації в Архангельській області Росії сталися під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою «Буревестник», про яку говорив президент РФ Володимир Путін у 2018 році.

    Пізніше фахівці Росгідромету зафіксували перевищення рівня радіації у 4-16 разів у російському місті Сєверодвінськ після вибуху на військовому полігоні.

    Грінпіс заявив, що російська влада приховує інформацію про рівень радіації після вибуху на військовому полігоні в Архангельській області 8 серпня.

    Дві російські станції моніторингу радіації припинили передавати дані незвдовзі після вибуху в результаті невдалого ракетного випробування.

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