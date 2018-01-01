У Росії з 1 січня зменшилася штатна чисельність армії

Чисельність цивільного персоналу Міноборони Росії становить приблизно 40% від основного складу армії

Штатна чисельність Збройних сил Росії зменшилася з 1 січня 2018 року майже на 300 осіб. Відповідний указ було підписано президентом РФ Володимиром Путіним в середині листопада і набрав чинності сьогодні, передає РБК. «... постановляю встановити штатну чисельність Збройних сил Росії в кількості 1 902 758 одиниць, у тому



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Чисельність цивільного персоналу Міноборони Росії становить приблизно 40% від основного складу армії

Штатна чисельність Збройних сил Росії зменшилася з 1 січня 2018 року майже на 300 осіб. Відповідний указ було підписано президентом РФ Володимиром Путіним в середині листопада і набрав чинності сьогодні, передає РБК.

«... постановляю встановити штатну чисельність Збройних сил Росії в кількості 1 902 758 одиниць, у тому числі 1 013 628 військовослужбовців», - йдеться в указі.

Зазначено, що попереднім указом на цю тему, виданим у березні 2017 року, російський президент установив чисельність армії РФ у 1 903 051 осіб. Скорочення штату склало, таким чином, 293 людини. При цьому кількість військовослужбовців у рядах армії залишилося попереднім - 1 013 628 осіб.

Як повідомляється, крім кадрових військовослужбовців, у російській армії числиться також цивільний персонал, який виконує допоміжні функції. Чисельність цивільного персоналу Міноборони Росії становить приблизно 40% від основного складу армії. До таких співробітників відносяться кухарі, водії, психологи, медпрацівники та представники інших професій на службі ЗС РФ.