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У Росії закінчується мікроелектроніка для озброєння

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії закінчується мікроелектроніка для озброєння
Російська армія втратила 6 тис. одиниць техніки з початку війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

У РФ проблеми з виробництвом та ремонтом танків, літаків, підводних човнів та іншої техніки

Міжнародні санкції позбавили російський військово-промисловий комплекс можливості виробляти та обслуговувати озброєння, яке «критично важливе для операцій в Україні», стверджує заступник міністра фінансів США Уоллі Адейомо.

«У Росії закінчується мікроелектроніка, яка має вирішальне значення для її військово-промислового комплексу, і російські чиновники стурбовані тим, що у них не вистачає іноземних компонентів», – заявив Адейомо.

За його словами, два найбільші російські виробники мікроелектроніки були змушені тимчасово призупинити виробництво через відсутність критично важливих зарубіжних технологій. Адейомо не уточнив, про які компанії йдеться.

Також відомо, що російська армія втратила 6 тис. одиниць техніки з початку війни в Україні, а боєприпаси витрачаються з такою швидкістю, що їх неможливо поповнювати. Про це йдеться у розсекреченому звіті Білого дому, з яким ознайомилася газета The New York Times.

Крім того, Росія ще у травні почала стикатися з нестачею танків, дизельних двигунів, вертолітних та літакових двигунів, йдеться у звіті. У Москви виникли проблеми з виконанням оборонних замовлень інших держав.

Вашингтон намагається визначити, які технології можуть стати «вузьким місцем» для російської промисловості та нестача яких сильно вдарить по відновленню запасів, розповів NYT високопосадовець Білого дому. Йдеться не тільки про високотехнологічні комплектуючі, а й про простіші деталі. Наприклад, через брак підшипників виникли проблеми з виробництвом та ремонтом танків, літаків, підводних човнів та іншої техніки, йдеться у звіті.

Раніше повідомлялося, що міжнародні експерти з безпеки запевняють, що запаси зброї в Росії закінчуються, особливо сучасних високоточних ракет. Експерти зауважують, що Росія все частіше використовує ракети класу «земля-повітря» для ураження наземних цілей, що може свідчити про нестачу більш відповідних боєприпасів.

Також секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що ракет радянського зразка, наприклад, зенітних С-300, у Росії «ще трохи є», але їх набагато менше, ніж було спочатку вторгнення.

Теги: війна росія Україна озброєння

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