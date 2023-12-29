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В Україні оголошено повітряну тривогу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Україні оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

У ніч на 29 грудня в Україні оголошено повітряну тривогу в низці областей. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ударних дронів.

Карта тривог має такий вигляд:

В Україні оголошено повітряну тривогу фото 1

Мешканцям областей, де оголошено тривогу, варто пройти в укриття. 

Нагадаємо, під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. 

Інформацію підтвердив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 

«Уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Спалахнула пожежа», – йдеться в повідомленні.

Теги: тривога укриття

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