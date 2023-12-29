В Україні оголошено повітряну тривогу
Громадянам слід пройти в укриття
У ніч на 29 грудня в Україні оголошено повітряну тривогу в низці областей. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ударних дронів.
Карта тривог має такий вигляд:
Мешканцям областей, де оголошено тривогу, варто пройти в укриття.
Нагадаємо, під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа.
Інформацію підтвердив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
«Уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Спалахнула пожежа», – йдеться в повідомленні.
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