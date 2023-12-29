Громадянам слід пройти в укриття

У ніч на 29 грудня в Україні оголошено повітряну тривогу в низці областей. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ударних дронів.

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Карта тривог має такий вигляд:

Мешканцям областей, де оголошено тривогу, варто пройти в укриття.

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Нагадаємо, під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа.

Інформацію підтвердив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Спалахнула пожежа», – йдеться в повідомленні.