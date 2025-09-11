Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російську армію накрила неконтрольована епідемія ВІЛ та гепатиту

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
google social img telegram social img facebook social img
Російську армію накрила неконтрольована епідемія ВІЛ та гепатиту
Абсолютна більшість людей із діагнозом ВІЛ – контрактники
фото з відкритих джерел

Небачений рівень захворюваності пов’язують із спільним вживанням ін’єкційних наркотиків, гомосексуальними контактами, зараженням через нестерильний медичний інструментарій

«Неконтрольована епідемія» – так експерти називають ситуацію з гепатитами В і С та ВІЛ у російській армії. Тисячі військових РФ, маючи підтверджені діагнози, воюють проти України. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає «Главком». Шляхи зараження були різними – від самостійних ін’єкцій наркотика до багаторазового використання шприців під час знеболювання у госпіталях.

Виявлених хворих військових, однак, не комісують, вони і далі перебувають на фронті в Україні, хоча існує наказ Міноборони РФ, який прямо це забороняє.

Відомо, що станом на 31 грудня 2024 року в Росії проживало 1 215 145 росіян із лабораторно підтвердженим діагнозом ВІЛ-інфекції. За весь період спостереження зареєстровано 534 778 випадків смерті серед хворих (30,6%). Показник поширеності ВІЛ-інфекції склав 831,8 на 100 тис. населення Росії.

Кількість зареєстрованих випадків ВІЛ серед військових РФ зросло у 20 разів порівняно з довоєнними показниками. Російські медичні видання зазначають, що абсолютна більшість людей із діагнозом ВІЛ – контрактники. Відповідно до наказу Міноборони РФ, і ВІЛ, і гепатити С та B належать до захворювань, «за наявності яких громадянин не може бути прийнятий на військову службу за контрактом у Збройні Сили Російської Федерації в період мобілізації, під час воєнного стану та у воєнний час». Тим не менш солдати з підтвердженим ВІЛ та гепатитом С продовжують залишатися на війні проти України. 

Фахівці кажуть, що у мирний час ризики зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом, у військовослужбовців у 2–5 разів вищі, ніж у цивільного населення. А в період воєнних конфліктів ця різниця може зростати багаторазово. Це може бути пов’язано із спільним вживанням ін’єкційних наркотиків, гомосексуальними контактами, контактами з працівницями комерційного сексу, купівлею або примусом до сексу цивільного населення, зараженням через нестерильний медичний інструментарій у польових умовах.

Раніше «Главком» повідомляв, що британська розвідка проаналізувала стан медицини в російській армії. Російська армія відчуває серйозні проблеми з медичною допомогою на всіх рівнях. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Як зазначається, десятки поранених російських солдатів влаштували заворушення в Новосибірську через неналежне медичне обслуговування. Солдати з 41 загальновійськової армії Центрального військового округу скаржилися на жорстоке поводження з боку командира свого підрозділу і не хотіли повертатися на передову без належної медичної допомоги. Повідомляється, що вони розбили вікна та пошкодили казарми, а 10 людей залишили територію комплексу.

Читайте також:

Теги: епідемія ВІЛ/СНІД гепатит окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Принц Гаррі пожертвував $500 тис. для поранених дітей в Україні і Газі
Принц Гаррі пожертвував $500 тис. для поранених дітей в Україні і Газі
Російську армію накрила неконтрольована епідемія ВІЛ та гепатиту
Російську армію накрила неконтрольована епідемія ВІЛ та гепатиту
У Мехіко вибухнув бензовоз: троє загиблих та понад 70 постраждалих
У Мехіко вибухнув бензовоз: троє загиблих та понад 70 постраждалих
Маск виділить $1 млн на мурали з портретами вбитої в США українки
Маск виділить $1 млн на мурали з портретами вбитої в США українки
Партизани «АТЕШ» вивели з ладу зв'язок на оборонному заводі в Тулі
Партизани «АТЕШ» вивели з ладу зв'язок на оборонному заводі в Тулі
У США сталася стрілянина у школі: є поранені
У США сталася стрілянина у школі: є поранені

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua