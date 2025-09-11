Російську армію накрила неконтрольована епідемія ВІЛ та гепатиту

Небачений рівень захворюваності пов’язують із спільним вживанням ін’єкційних наркотиків, гомосексуальними контактами, зараженням через нестерильний медичний інструментарій

«Неконтрольована епідемія» – так експерти називають ситуацію з гепатитами В і С та ВІЛ у російській армії. Тисячі військових РФ, маючи підтверджені діагнози, воюють проти України. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає «Главком». Шляхи зараження були різними – від самостійних ін’єкцій наркотика до багаторазового використання шприців під час знеболювання у госпіталях.

Виявлених хворих військових, однак, не комісують, вони і далі перебувають на фронті в Україні, хоча існує наказ Міноборони РФ, який прямо це забороняє.

Відомо, що станом на 31 грудня 2024 року в Росії проживало 1 215 145 росіян із лабораторно підтвердженим діагнозом ВІЛ-інфекції. За весь період спостереження зареєстровано 534 778 випадків смерті серед хворих (30,6%). Показник поширеності ВІЛ-інфекції склав 831,8 на 100 тис. населення Росії.



Кількість зареєстрованих випадків ВІЛ серед військових РФ зросло у 20 разів порівняно з довоєнними показниками. Російські медичні видання зазначають, що абсолютна більшість людей із діагнозом ВІЛ – контрактники. Відповідно до наказу Міноборони РФ, і ВІЛ, і гепатити С та B належать до захворювань, «за наявності яких громадянин не може бути прийнятий на військову службу за контрактом у Збройні Сили Російської Федерації в період мобілізації, під час воєнного стану та у воєнний час». Тим не менш солдати з підтвердженим ВІЛ та гепатитом С продовжують залишатися на війні проти України.



Фахівці кажуть, що у мирний час ризики зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом, у військовослужбовців у 2–5 разів вищі, ніж у цивільного населення. А в період воєнних конфліктів ця різниця може зростати багаторазово. Це може бути пов’язано із спільним вживанням ін’єкційних наркотиків, гомосексуальними контактами, контактами з працівницями комерційного сексу, купівлею або примусом до сексу цивільного населення, зараженням через нестерильний медичний інструментарій у польових умовах.

Раніше «Главком» повідомляв, що британська розвідка проаналізувала стан медицини в російській армії. Російська армія відчуває серйозні проблеми з медичною допомогою на всіх рівнях. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Як зазначається, десятки поранених російських солдатів влаштували заворушення в Новосибірську через неналежне медичне обслуговування. Солдати з 41 загальновійськової армії Центрального військового округу скаржилися на жорстоке поводження з боку командира свого підрозділу і не хотіли повертатися на передову без належної медичної допомоги. Повідомляється, що вони розбили вікна та пошкодили казарми, а 10 людей залишили територію комплексу.