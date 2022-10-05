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У російській Карелії селяни оригінально уникнули «могилізації» 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У російській Карелії селяни оригінально уникнули «могилізації» 
Росіяни пішли в ліс замість того, щоб воювати 
фото з відкритих джерел

Подекуди в РФ все ж є проблиски адекватного ставлення до путінської ініціативи стати гарматним м'ясом  

В одному з сіл російської Карелії мобілізація провалилася, бо чоловіки масово пішли в ліс, збирати журавлину. Про це інформують російські Telegram-канали.

Наприкінці вересня у карельському селі Шелтозеро почали обходити будинки та роздавати повістки. Щоб нікого не проґавити, місцева адміністрація навіть почала обдзвонювати призовників і сповіщати їх через соцмережі, вимагаючи з'явитися на мобілізацію. Однак у результаті ніхто не прийшов – виявилося, що чоловіки натомість вирушили до лісів.  

Адміністрація Шелтозера формально пов'язує такий казус із сезоном збирання журавлини. Чиновники стверджують, що саме в цей час жителі йдуть за ягодами і оселяються у у занедбаних селах та мисливських будиночках десь у лісах. При цьому адміністрація не знає, де саме зараз перебувають чоловіки.  

Карельські активісти зазначають, що вивчати лісову красу також пішла частина призовників із села Рибрека і там вдалося мобілізувати лише кілька людей. До речі, обидва ці поселення об'єднує те, що в них століттями живуть вепси – корінний фінно-угорський народ. 

Нагадаємо, кремлівський диктатор Володимир Путін сьогодні, 5 жовтня вперше публічно звинуватив міноборони РФ у провалі мобілізації. Мовляв, міноборони не внесло вчасно зміни до правової бази за списком тих, хто не підпадає під мобілізацію, тож тепер буцімто доводиться вносити корективи.

Від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Тим часом у РФ порушена перша справа за ухиляння від мобілізації.

Нагадаємо, після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинули приблизно 700 тис. людей.

Також у російській столиці Москві чоловіків призовного віку, які підпадають під оголошену 21 вересня кремлівським диктатором Володимиром Путіним мобілізацію, почали вичисляти за допомогою системи розпізнавання облич.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Тим часом росіяни панічно розкуповують кровоспинні засоби та заморожують сперму.

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Теги: Telegram активісти мобілізація росія

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