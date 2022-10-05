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Жінки мобілізованих росіян об'єднуються в Telegram-каналах: про що пишуть

Надія Клочко
glavcom.ua
Жінки мобілізованих росіян об'єднуються в Telegram-каналах: про що пишуть
Мобілізація у РФ стартувала 21 вересня
фото з відкритих джерел

Росіянки створюють чати, у яких обговорюють підготовку до відправки своїх чоловіків на війну

У Telegram з'явилися десятки чатів з однаковими назвами «Дружини мобілізованих» різних міст Росії. Там жінки обговорюють збори чоловіків до війська та бурхливо реагують, якщо їм вказати на той факт, що їхні близькі просто стануть «гарматним м’ясом» для президента держави-агресорки Путіна.

У цих чатах жінки невимушено обговорюють питання облаштування побуту для своїх мобілізованих родичів – оформлення документів, які ліки купити від застуди, скільки коштує термобілизна чи шкарпетки, діляться адресами магазинів, де ці речі можна купити дешевше. Також говорять, що необхідно придбати для своїх чоловіків тампони та жіночі прокладки, оскільки такі рекомендації дають у центрах збору мобілізованих.

Водночас нагадування про те, що російські чоловіки їдуть не «боронити вітчизну», а вбивати мирних українців, виводить ідилію цих чатів із рівноваги. Замість того, аби задуматися над діями своєї влади, росіянки заводять істерику про те, як Україна «вісім років бомбила Донбас».

Жінки мобілізованих росіян об'єднуються в Telegram-каналах: про що пишуть фото 1
Жінки мобілізованих росіян об'єднуються в Telegram-каналах: про що пишуть фото 2
Жінки мобілізованих росіян об'єднуються в Telegram-каналах: про що пишуть фото 3
Жінки мобілізованих росіян об'єднуються в Telegram-каналах: про що пишуть фото 4
Жінки мобілізованих росіян об'єднуються в Telegram-каналах: про що пишуть фото 5
Жінки мобілізованих росіян об'єднуються в Telegram-каналах: про що пишуть фото 6
Жінки мобілізованих росіян об'єднуються в Telegram-каналах: про що пишуть фото 7
Жінки мобілізованих росіян об'єднуються в Telegram-каналах: про що пишуть фото 8

Раніше українська розвідка повідомила, що російська поліція активізує підготовку нових підрозділів «особливого призначення», щоб приборкати чергові антимобілізаційні протести поліція

Найзапекліші протести проти мобілізації виникли у російському Дагестані. Учасники акцій протесту влаштовували бійки з поліцією та перекривали дороги. 

Нагадаємо, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян оголосив про початок часткової мобілізації. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Перші російські мобілізовані почали здаватися в полон силам оборони України за допомогою проєкту «Хочу жити». Російські загарбники активно телефонують на гарячу лінію проєкту «Хочу жити» з бажанням здатися у полон.  За останні кілька тижнів надійшло понад 2 тис. звернень від російських солдатів. Сплеск звернень від росіян спостерігався після успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській області та після оголошення мобілізації у Росії.

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Теги: росія мобілізація війна

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