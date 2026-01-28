У Румунії на пляжі виявлено морську міну
Для ідентифікації та знешкодження пристрою було направлено групу водолазів-саперів
Румунські військові виявили вранці 28 січня морську міну, яку винесло на пляж поблизу полігону в Мідії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Romania-Insider.
Для ідентифікації та знешкодження пристрою було направлено групу водолазів-саперів. Міна була знайдена близько 10:05 ранку.
Влада негайно забезпечила охорону периметра за підтримки інспекції поліції округу Констанца та активувала стандартні оперативні процедури для таких інцидентів.
Зазначається, що подібний інцидент стався торік у серпні в селі Ваду.
До слова, раніше у Чорному морі поблизу румунського порту Мідія виявили фрагмент безпілотника невідомого походження. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.
Коментарі — 0