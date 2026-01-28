Головна Світ Соціум
У Румунії на пляжі виявлено морську міну

У Румунії на пляжі виявлено морську міну
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Для ідентифікації та знешкодження пристрою було направлено групу водолазів-саперів

Румунські військові виявили вранці 28 січня морську міну, яку винесло на пляж поблизу полігону в Мідії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Romania-Insider.

Для ідентифікації та знешкодження пристрою було направлено групу водолазів-саперів. Міна була знайдена близько 10:05 ранку.

Влада негайно забезпечила охорону периметра за підтримки інспекції поліції округу Констанца та активувала стандартні оперативні процедури для таких інцидентів.

Зазначається, що подібний інцидент стався торік у серпні в селі Ваду.

До слова, раніше у Чорному морі поблизу румунського порту Мідія виявили фрагмент безпілотника невідомого походження. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії. 

Теги: Румунія

Біля Румунії знайшли дрон, який може загрожувати судноплавству
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
26 сiчня, 14:54
Румунія підтвердила готовність до об'єднання з Молдовою
Румунія підтвердила готовність до об'єднання з Молдовою
14 сiчня, 05:46
Санду: Молдові стає все складніше виживати як демократії
Санду заявила, що готова проголосувати за об’єднання Молдови з Румунією
12 сiчня, 18:45
Авто залишили на околиці населеного пункту неподалік кордону
На Буковині Range Rover проривався до Румунії і збив прикордонника
11 сiчня, 15:21
Священник УПЦ Московського патріархату допомагав чоловікам незаконно перетинати кордон
На Буковині священник УПЦ Московського патріархату незаконно переправляв чоловіків до Румунії
7 сiчня, 20:47
Румунія піднімала винищувачі F-16 через російські дрони
Румунія піднімала винищувачі F-16 через російські дрони
2 сiчня, 19:59

У Румунії на пляжі виявлено морську міну
У Румунії на пляжі виявлено морську міну
Російська пісня Sigma Boy окупувала ЄС: в чому її небезпека
Російська пісня Sigma Boy окупувала ЄС: в чому її небезпека
Російські вчителі скаржаться на підручники з історії від помічника Путіна
Російські вчителі скаржаться на підручники з історії від помічника Путіна
В окопи замість роботи. Розслідування AP про вербування бангладешців на війну проти України
В окопи замість роботи. Розслідування AP про вербування бангладешців на війну проти України
Вільнюський аеропорт призупинив роботу через повітряні кулі з Білорусі
Вільнюський аеропорт призупинив роботу через повітряні кулі з Білорусі
Потужний зсув на Сицилії: будинки нависають над урвищем, оголошено евакуацію
Потужний зсув на Сицилії: будинки нависають над урвищем, оголошено евакуацію

Новини

Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Сьогодні, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Сьогодні, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Сьогодні, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Сьогодні, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Сьогодні, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Сьогодні, 09:34

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
