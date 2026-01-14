Головна Київ Новини
Пішки до Румунії за $10 тис.: поліція Києва заблокувала чергову схему для ухилянтів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Поліцейські затримали чоловіка під час зустрічі із «клієнтом», коли той передавав ділку гроші
За даними поліції, під час особистих зустрічей фігурант детально обговорював з клієнтами умови незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску

Поліція Києва та СБУ затримали мешканця Київщини, який за $10 тис. «допомагав» призовникам незаконно покинути країну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Зазначається, що чергову схему незаконного перетину державного кордону України перекрили слідчі Оболонського управління поліції за оперативного супроводження Служби безпеки України та за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури.

Досудове слідство встановило, що мешканець Київської області підшукував «клієнтів» серед чоловіків призовного віку та за $10 тис. обіцяв їм допомогти нелегально виїхати за межі України.

За даними поліції, під час особистих зустрічей фігурант детально обговорював з клієнтами умови незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску. Зокрема, зловмисник розробив маршрут незаконного переправлення: спочатку чоловіків мали доставити з Києва до готелю поблизу кордону, а потім пішки провести на територію Румунії в обхід офіційних пунктів пропуску.

Поліцейські затримали зловмисника у порядку статті 208 КПК України під час зустрічі із «клієнтом», коли той передавав ділку гроші.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України порадами, вказівками, усуненням перешкод за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дев'яти років. 

Нагадаємо, українські чоловіки призовного віку дедалі частіше намагаються нелегально перетнути кордон з Білоруссю, щоб уникнути мобілізації. У 2025 році під час незаконних спроб перетину українсько-білоруського кордону було затримано 1424 осіб мобілізаційного віку. Це у чотири рази більше, ніж у 2024 році (326 осіб), і в 356 разів більше, ніж у 2023-му, коли таких випадків зафіксували лише чотири. 

Білоруський напрямок увійшов до п’ятірки за кількістю затриманих військовозобов’язаних, обійшовши польський. Вище у рейтингу – Угорщина (1 841 особа), Словаччина (2 265), Молдова (4 937), а на першому місці – Румунія (10 066). Останнє місце у списку – кордон з Росією (одна особа у 2025 році), передостаннє – кордон з Польщею (511 осіб).

До слова, на Вінниччині прикордонники врятували чоловіка, який плив до Молдови на надувному матраці.

