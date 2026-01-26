Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі

Військові та водолази перевіряють об’єкт, який може становити загрозу для судноплавства

У Чорному морі поблизу румунського порту Мідія виявили фрагмент безпілотника невідомого походження. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на румунського мовника Digi24.

За інформацією румунського оборонного відомства, дрейфуючий об’єкт помітили 26 січня біля входу в порт Мідія. Про знахідку повідомив один із моряків, після чого на місце вирушили військові фахівці.

«Берегова охорона виявила біля входу в порт Мідія об’єкт, який, ймовірно, є фрагментом безпілотного літального апарата», – йдеться у заяві Міністерства оборони.

Для перевірки ситуації в морський район направили солдатів 39-го центру водолазів за підтримки корабля морського спостереження берегової охорони MAI 3065. Військові мають встановити характер об’єкта та оцінити можливі ризики для судноплавства.

Наразі офіційно не відомо, чи йдеться про цивільний або військовий дрон і кому він може належати. Представники ВМС Румунії повідомили, що на борту судна перебувають фахівці EOD (Explosive Ordnance Disposal), які перевіряють об’єкт на наявність вибухонебезпечних елементів.

Раніше у Румунії вже фіксували подібні інциденти. Так, у повіті Арджеш у лісистій місцевості знайшли великий безпілотник з парашутом і прикріпленим «саморобним виробом». За даними профспілки Sindicatul Europol, ширина того дрона сягала близько двох метрів. Тоді правоохоронці обмежили рух транспорту в районі знахідки та розпочали розслідування щодо походження апарата.