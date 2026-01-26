Головна Новини
search button user button menu button

Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Біля Румунії знайшли дрон, який може загрожувати судноплавству
фото: Dotto TV

Військові та водолази перевіряють об’єкт, який може становити загрозу для судноплавства

У Чорному морі поблизу румунського порту Мідія виявили фрагмент безпілотника невідомого походження. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на румунського мовника Digi24.

За інформацією румунського оборонного відомства, дрейфуючий об’єкт помітили 26 січня біля входу в порт Мідія. Про знахідку повідомив один із моряків, після чого на місце вирушили військові фахівці.

«Берегова охорона виявила біля входу в порт Мідія об’єкт, який, ймовірно, є фрагментом безпілотного літального апарата», – йдеться у заяві Міністерства оборони.

Для перевірки ситуації в морський район направили солдатів 39-го центру водолазів за підтримки корабля морського спостереження берегової охорони MAI 3065. Військові мають встановити характер об’єкта та оцінити можливі ризики для судноплавства.

Наразі офіційно не відомо, чи йдеться про цивільний або військовий дрон і кому він може належати. Представники ВМС Румунії повідомили, що на борту судна перебувають фахівці EOD (Explosive Ordnance Disposal), які перевіряють об’єкт на наявність вибухонебезпечних елементів.

Раніше у Румунії вже фіксували подібні інциденти. Так, у повіті Арджеш у лісистій місцевості знайшли великий безпілотник з парашутом і прикріпленим «саморобним виробом». За даними профспілки Sindicatul Europol, ширина того дрона сягала близько двох метрів. Тоді правоохоронці обмежили рух транспорту в районі знахідки та розпочали розслідування щодо походження апарата.

Читайте також:

Теги: Румунія безпілотник Чорне море

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрон РФ виявили у селищі Молдови поблизу кордону з Одеською областю
У Молдові місцеві мешканці виявили російський безпілотник (фото)
22 сiчня, 16:14
Польські військові заявили про гібридні дії Білорусі на кордоні
Польща зафіксувала підвищену активність БПЛА біля білоруського кордону
22 сiчня, 16:04
Уламки безпілотника впали на будинок у Соломʼянському районі
У Києві уламки дрона впали на будинок
15 сiчня, 07:59
Унаслідок ударів на території підприємства зафіксовано пожежу
У Таганрозі атаковано завод «Атлант-Аеро», який виробляє дрони
13 сiчня, 07:26
Санду: Молдові стає все складніше виживати як демократії
Санду заявила, що готова проголосувати за об’єднання Молдови з Румунією
12 сiчня, 18:45
Іноземні судна перевозили зерновий та суховантаж
Росія вдарила по двох іноземних суднах у Чорному морі: є жертви
9 сiчня, 18:35
Сили оборони уразили склад російських дронів у Донецькому аеропорту
Сили оборони уразили склад російських дронів у Донецькому аеропорту
30 грудня, 2025, 12:12
Трамп не дотиснув Зеленського, як хотіли у Кремлі, хоча і розсипався в компліментах на адресу Путіна
Переговори заходять у глухий кут: Путін піднімає ставки
30 грудня, 2025, 12:01
Нічна атака на Одесу: дрони пошкодили ліцей та житловий будинок
Нічна атака на Одесу: дрони пошкодили ліцей та житловий будинок
28 грудня, 2025, 08:51

Новини

Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Сьогодні, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua