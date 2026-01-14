Румунія підтвердила готовність до об'єднання з Молдовою

Румунія ще у 2018 році офіційно задекларувала відкритість до процесу реінтеграції

Бухарест готовий розпочати діалог про об'єднання двох держав у будь-який момент, якщо така ініціатива отримає підтримку молдовського суспільства. Про це заявив радник президента Румунії та євродепутат Еуджен Томак, наголосивши, що ключовим фактором залишається волевиявлення громадян Молдови, передає «Главком».

Томак нагадав, що румунський парламент ще у 2018 році офіційно задекларував відкритість до процесу реінтеграції, і ця позиція залишається незмінною. Він назвав можливе злиття держав природним процесом, оскільки по обидва боки кордону проживає один народ. Водночас у Румунії тверезо оцінюють поточну політичну ситуацію: наразі більшість населення Молдови зосереджена на курсі євроінтеграції, що підтвердили останні результати голосувань.

За словами радника, міжнародні партнери – НАТО, США та Євросоюз – усвідомлюють спільне коріння народів обох країн. Проте Томак підкреслив, що питання об'єднання вимагає максимально відповідального підходу та серйозних міждержавних обговорень.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду повідомила, що підтримає об’єднання країни з Румунією у разі винесення цього питання на референдум.

«Якщо буде референдум, я проголосую за об'єднання з Румунією. Подивіться, що сьогодні відбувається навколо Молдови. Подивіться, що відбувається у світі. Такій маленькій країні, як Молдова, стає все складніше виживати як демократії, як суверенній країні та, звичайно, чинити опір Росії», – йдеться у заяві.

Раніше президентка Молдови Майя Санду закликала Європейський Союз забезпечити «постійну взаємодію» та «чіткість» на шляху європейської інтеграції її країни. Заява зроблена на тлі побоювань, що процес вступу Молдови може бути уповільнений через позицію Угорщини щодо початку переговорів з Україною.

Санду підкреслила, що Молдова, яка подала заявку на членство майже одночасно з Україною у 2022 році, «продемонструвала рішучість і виконала свої зобов’язання» з моменту офіційного початку переговорів у червні 2024 року.