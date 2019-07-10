  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Румунії призначили дату президентських виборів

    • Розсилка
    Наразі президентом Румунії є Клаус Йоганніс, він переміг на виборах у 2014 році - У Румунії призначили дату президентських виборів
    Наразі президентом Румунії є Клаус Йоганніс, він переміг на виборах у 2014 році

    Перед виборами президента уряд Румунії прийме пакет правил з організації та проведедению виборів

    Прем'єрміністр Румунії Віоріка Денчиле заявила, що президентські вибори в країні пройдуть 10 листопада поточного року.

    Про це повідомляє видання Mediafax.

    За словами прем’єра, перед виборами президента уряд прийме пакет правил з організації та проведедению виборів.

    «Ми затвердимо урядове рішення про проведення 10 листопада 2019 року виборів президента Румунії. Потім ми приймемо пакет правил з організації та проведення виборів, у тому числі кількість дільниць за кордоном і можливість продовження голосування після 21:00», - заявила вона.

    При необхідності, другий тур виборів відбудеться 24 листопада.

    Як відомо, наразі президентом Румунії є Клаус Йоганніс, він переміг на виборах у 2014 році і раніше заявляв, що готовий балотуватися на другий термін.

    Читайте також
    вибори Румунія політика президент уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ