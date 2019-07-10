У Румунії призначили дату президентських виборів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі президентом Румунії є Клаус Йоганніс, він переміг на виборах у 2014 році

Перед виборами президента уряд Румунії прийме пакет правил з організації та проведедению виборів

Прем'єрміністр Румунії Віоріка Денчиле заявила, що президентські вибори в країні пройдуть 10 листопада поточного року.

Про це повідомляє видання Mediafax.

За словами прем’єра, перед виборами президента уряд прийме пакет правил з організації та проведедению виборів.

«Ми затвердимо урядове рішення про проведення 10 листопада 2019 року виборів президента Румунії. Потім ми приймемо пакет правил з організації та проведення виборів, у тому числі кількість дільниць за кордоном і можливість продовження голосування після 21:00», - заявила вона.

При необхідності, другий тур виборів відбудеться 24 листопада.

Як відомо, наразі президентом Румунії є Клаус Йоганніс, він переміг на виборах у 2014 році і раніше заявляв, що готовий балотуватися на другий термін.