У Румунії визнано неконституційною реформу системи правосуддя

Ухвала Конституційного суду Румунії містить вимогу до уряду країни внести відповідні зміни до суперечливих положень проекту реформ

Частину положень реформи сфери юстиції Румунії визнано неконституційною. Відповідне рішення ухвалили у ніч на середу, 31 січня, дев'ятеро суддів Конституційного суду Румунії. Ухвала суду містить також вимогу до уряду країни внести відповідні зміни до суперечливих положень проекту реформ. [READ_MORE] Законопроект, що підпав під рішення суду,



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Ухвала Конституційного суду Румунії містить вимогу до уряду країни внести відповідні зміни до суперечливих положень проекту реформ

Частину положень реформи сфери юстиції Румунії визнано неконституційною. Відповідне рішення ухвалили у ніч на середу, 31 січня, дев'ятеро суддів Конституційного суду Румунії. Ухвала суду містить також вимогу до уряду країни внести відповідні зміни до суперечливих положень проекту реформ.

Законопроект, що підпав під рішення суду, нижня палата румунського парламенту ухвалила у грудні 2017 року. Одне з його положень унеможливлює в майбутньому жодних розслідувань антикорупційними органами щодо чиновників адміністрацій. Так само пакет нововведень передбачає розширення повноважень міністерства юстиції щодо контролю за діяльністю прокурорів. Один із головних пунктів реформи, приміром, наділяє уряд повноваженнями протидіяти прокурорам, котрі припустилися помилки, в тому числі внаслідок недбальства.

Саме цей ключовий аспект змін до законодавства судді КС Румунії визнали таким, що суперечить основному закону країни. На думку суддів, вжиті у законопроекті терміни слід сформулювати точніше. Решту пакета реформ галузі юстиції країни члени суду планують розглянути 13 лютого цього року, заявили у судовому органі.

Голосування за реформу в сфері юстиції проводилося на тлі масових протестів населення проти цих нововведень. На початку поточного тижня президент Румунії Клаус Йоганніс (Klaus Iohannis) застеріг новий соціал-демократичний уряд країни про загрози через обмеження незалежності галузі юстиції. Крок у цьому напрямку став би перетином «червоної лінії», наголосив глава румунської держави.

Джерело: DW