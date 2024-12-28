Україна уразила склад зберігання «Шахедів» в Орловській області

Уражений в РФ склад складався з низки бетонних захищених споруд

26 грудня Повітряні сили України разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по захищеному об’єкту збройних сил РФ в Орловській області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Унаслідок вогневого ураження знищено склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе Shahed, який складався з низки бетонних захищених споруд», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зазначена бойова операція суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України.

«Збройні сили України володіють детальною інформацією про об’єкти збройних сил РФ. Робота з виявлення та ураження цілей на території агресора триватиме й надалі», – додали в Генштабі.

Нагадаємо, триває 1039-й день війни. Упродовж минулої доби противник завдав по території України 37 авіаційних ударів, скинувши 43 КАБ. Крім цього, залучив для ураження понад 808 дронів-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 158 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.