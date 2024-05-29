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У Санкт-Петербурзі росіяни встановили пам’ятник Пригожину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Санкт-Петербурзі росіяни встановили пам’ятник Пригожину
Створення пам'ятника узгоджували з сім'єю і товаришами Пригожина
фото: російські ЗМІ

Офіційно пам'ятник мають намір відкрити у день народження терориста

У Санкт-Петербурзі на Порохівському кладовищі встановлено пам'ятник засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина в повний зріст. Про це повідомляють російські ЗМІ.

На скульптурі видно три зірки. Ватажка ПВК «Вагнер» було нагороджено зірками героя Росії, «ЛНР» і «ДНР».

Офіційно пам'ятник мають намір відкрити у день народження терориста, 1 червня.

За даними російських ЗМІ, створення пам'ятника узгоджували з сім'єю і товаришами Пригожина.

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них нібито був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак «Вагнера».

Журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Раніше українська розвідка вже заявляла, що для того, щоб дізнатись, чи насправді Пригожин загинув в авіакатастрофі, потрібен ще час.

До слова, як повідомив The Wall Street Journal, ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин був убитий, його ліквідацію організував директор ФСБ та голова Радбезу Росії Микола Патрушев.

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Теги: ПВК «Вагнер» Євген Пригожин пам'ятник росія росіяни

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