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Як пройшов похорон Пригожина? Соцмережі шоковані промовистим фактом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Як пройшов похорон Пригожина? Соцмережі шоковані промовистим фактом
Як повідомила пресслужба Пригожина, його похорон відбувся в закритому форматі
фото з відкритих джерел

У соцмережах за весь час так і не з’явилося жодного фото чи відео з похорону Пригожина

Пресслужба російського терориста, власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, який загинув внаслідок авіакатастрофи, повідомила, що прощання з ним «відбулося у закритому форматі» і що «охочі попрощатися можуть відвідати Порохівське кладовище». Про це пишуть російські ЗМІ.

Відтак, сьогодні на двох кладовищах Санкт-Петербурга – Північному та Серафимському – було помічено співробітників поліції та «вагнерівців». Напередодні ознаки підготовки похорону помітили на Богословському цвинтарі. Офіційної інформації про те, де саме поховають власника ПВК «Вагнер», не було.

Російські ЗМІ писали, що Пригожина та його заступника Дмитра Уткіна точно поховають у Санкт-Петербурзі, але коли й де – невідомо. Про деталі похорону російського терориста, за інформацією журналістів, не знали навіть в адміністрації та поліції міста.

Як зауважили в соцмережах, за весь день так і не з’явилося жодного фото з похорону Пригожина. Хоча поховання людей зі званням Героя Росії передбачає у РФ почесті, зокрема військовий ескорт, залпи, оркестр тощо.

Як стало відомо раніше у російському Санкт-Петербурзі пройшла церемонія прощання із ватажком ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним та іншими «вагнерівцями», які загинули разом із ним у літаку.

Церемонія прощання проходила біля Манежу Першого кадетського полку. Інформації про те, кого саме стосується цей процес, не розкрили, проте на місці було помічено автомобіль, який використовував засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин.

Як повідомив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не буде присутній на похороні очільника «Вагнера» Євгена Пригожина.

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

До слова, журналісти з’ясували якою ракетою, ймовірно, було вбито терориста Пригожина. Ймовірно, літак з очільником ПВК «Вагнер» було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

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Теги: Євген Пригожин похорон ПВК «Вагнер» Санкт-Петербург

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