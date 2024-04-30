Каратист з РФ незаконно відвідав анексований Крим, щоб там готуватися до чемпіонату Європи
Шарафутдінов минулого року отримав статус «нейтрального» каратиста та став бронзовим призером Чемпіонату світу
Титулований російський каратист Ернест Шарафутдінов і його тренер Микола Балабанов незаконно відвідали анексований Росією український Крим. Про це інформує Base of Ukrainian sports.
У Криму Шарафутдінов проводив тренувальний збір перед Чемпіонатом Європи, який у травні пройде у Задарі (Хорватія).
Також він вподобав пост на підтримку російської агресії в Instagram.
Варто зазначити, що Шарафутдінов минулого року отримав статус «нейтрального» каратиста та став бронзовим призером Чемпіонату світу.
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