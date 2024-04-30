Каратист з РФ незаконно відвідав анексований Крим, щоб там готуватися до чемпіонату Європи

У Криму Шарафутдінов (праворуч) проводив тренувальний збір перед Чемпіонатом Європи, який у травні пройде у Хорватії

Шарафутдінов минулого року отримав статус «нейтрального» каратиста та став бронзовим призером Чемпіонату світу

Титулований російський каратист Ернест Шарафутдінов і його тренер Микола Балабанов незаконно відвідали анексований Росією український Крим. Про це інформує Base of Ukrainian sports.

У Криму Шарафутдінов проводив тренувальний збір перед Чемпіонатом Європи, який у травні пройде у Задарі (Хорватія).

Також він вподобав пост на підтримку російської агресії в Instagram.

Варто зазначити, що Шарафутдінов минулого року отримав статус «нейтрального» каратиста та став бронзовим призером Чемпіонату світу.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.