У сенаті США розглянуть законопроект про кібердопомогу Україні

Законопроект має посилити співпрацю України і США у сфері кібербезпеки

Група американських сенаторів внесла до Сенату Сполучених Штатів Америки законопроект про посилення співпраці з Україною у сфері кібербезпеки. Про це повідомляє посольство України в США на сторінці у соцмережі Facebook. «Двопартійна група американських сенаторів на чолі з демократом Шерродом Брауном і республіканцем Патріком Туумі



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Законопроект має посилити співпрацю України і США у сфері кібербезпеки

Група американських сенаторів внесла до Сенату Сполучених Штатів Америки законопроект про посилення співпраці з Україною у сфері кібербезпеки. Про це повідомляє посольство України в США на сторінці у соцмережі Facebook.

«Двопартійна група американських сенаторів на чолі з демократом Шерродом Брауном і республіканцем Патріком Туумі представила на розгляд Сенату дзеркальну версію проекту "Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки", схваленого Палатою представників 7 лютого», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що документ спрямований на надання допомоги Україні в удосконаленні власної стратегії кібербезпеки, зокрема, що стосується посилення захисту комп'ютерних мереж органів державної влади, зменшення залежності України від російських інформаційних і комунікаційних технологій, а також сприяння розширенню участі України в програмах обміну інформацією, пов'язаною з проблематикою кібербезпеки, і міжнародних зусиль з протидії загрозам у всесвітній Інтернет-мережі.

Законопроект має прийняти Сенат, а президент США підписати.