Представник РПЦ неодноразово висловлювався на підтримку війни проти України

Митрополит РПЦ Єкатеринбурзький та Верхотурський Євген (Кульберг) заявив, що нібито будь-який «нормальний» хлопчик в Росії хоче «бути на передовій» в Україні, оскільки там вирішується доля країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Митрополит на відкритті виставки, присвяченої звільненню Суджі, сказав, що не кожен хлопчик може піти на фронт, тому створюються експозиції, де є можливість «доторкнутися до того, що там відбувається». Зокрема, у Єкатеринбурзі поруч із церквою на Крові встановили макет труби, через яку російські військові проникли в тил української армії в Суджі.

До цього представник РПЦ неодноразово висловлювався на підтримку війни проти України та порівнював війну з операцією. Він також заявляв про необхідність «духовної перемоги над ворогом у наших думках».

Патріарх також сказав, що нібито Росія – миролюбна країна, і російський народ не прагне починати війни з іншими державами. Однак, за його словами, людство не здатне жити без воєн. «Це грішна природа людини, але ми можемо і повинні мінімізувати гуманітарну шкоду від військових дій, якщо ці дії вже почалися», – наголосив патріарх.

До слова, очільник РПЦ Володимир Гундяєв, відомий як патріарх Кирило, наголосив, що смертна кара нібито не засуджується у Святому Письмі, і якщо людину неможливо ніяк ізолювати, то її «треба прибрати». Про це він сказав, відповідаючи на питання учасників програми «Час героїв», йдеться на офіційному сайті РПЦ.